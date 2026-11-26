Ямпольская: Пушкин войдет в новые учебники литературы с букваря до 11 класса

Советник президента России Елена Ямпольская на брифинге раскрыла, какие произведения войдут в новые единые государственные учебники по литературе. Поводом стал вопрос журналистов о том, за счет чего удалось расширить присутствие Пушкина в программе и какие книги при этом убрали.

Что изменится в учебниках

По словам Ямпольской, на этой неделе Научно-методический совет при Минпросвещения России принял решение включить в федеральный перечень единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов, а также для системы среднего профессионального образования. С 1 сентября 2027 года они уже придут в школы.

«Все значимые классические произведения нашей отечественной литературы остались в программе. Никаких революций никто не производил», — подчеркнула советник президента.

Она отметила, что даже при создании учебников для основной школы удалось обойтись без изменений федерального образовательного стандарта. Уточнения в программе точечные, а часть нового материала дается с пометками для расширения кругозора или углубленного изучения.

Пушкин — от букваря до выпускного

Творчество Пушкина теперь представлено во всех классах. Поэт начинается в букваре, а завершается изучение его стихотворением «Клеветникам России» в 11 классе. Этот текст размещен в разделе «Круг чтения», которым теперь заканчивается учебник каждого года.

«В пятом классе тот самый „Зимний вечер“, из-за которого кипели такие страсти буквально недавно, еще раз подтверждаю, что он размещен в учебнике без всяких сокращений», — рассказала Ямпольская.

В шестом классе, помимо стихотворений, школьники прочитают «Дубровского». В седьмом — «Полтаву», «Станционного смотрителя» и «Барышню-крестьянку» из «Повестей Белкина». В восьмом — «Капитанскую дочку» и «Моцарта и Сальери» из «Маленьких трагедий». В девятом, где начинается историко-литературный курс, Пушкин представлен наиболее широко.

Скандал вокруг «Зимнего вечера»

Разговоры о сокращении «Зимнего вечера» возникли после того, как из учебника для третьего класса исчезло несколько строк. Под заголовком было указано, что произведение представлено в сокращенном виде. Речь шла о четверостишии, где поэт обращается к няне и предлагает ей выпить с горя.

В более ранних тиражах таких изменений не было. Почему именно этот фрагмент решили убрать и кто был инициатором, не знали даже учителя. По одной из версий, причиной стало слово «выпьем».

«Я думаю, что это все-таки за слово „выпьем“, которое Пушкин упоминает, и, скорее всего, в следующем году нам придется ожидать редакцию других произведений», — говорила учитель начальных классов Наталья Островская.

«Зимний вечер» Пушкин написал в 1825 году во время ссылки в Михайловское. Теперь, по словам Ямпольской, в новых учебниках стихотворение размещено без сокращений.

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