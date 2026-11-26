Указ об учреждении этого праздника уже подписал президент страны Владимир Путин.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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В России официально учредили Всероссийский день детской книги, который теперь будут ежегодно праздновать 26 марта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях популяризации чтения у детей постановляю установить Всероссийский день детской книги и отмечать его 26 марта», — говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня подписания.
С предложением учредить такой праздник выступила советник президента по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская. В июне глава государства поддержал эту инициативу по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны.
Во время обсуждения вопроса Владимир Путин отметил, что развитие современных технологий не отменяет ценности литературы: книга по-прежнему остается важнейшим источником знаний. Президент также обратил внимание на то, что на конец марта в стране традиционно выпадает Неделя детской книги. Это масштабное событие собирает писателей, педагогов, издателей и библиотекарей из разных регионов. По оценке главы государства, праздник поможет продвижению книжной культуры среди детей и подростков, что особенно важно в Год единства народов.
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