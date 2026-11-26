Пенсионные накопления россиян переведут в ПДС с 1 апреля 2027 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Инициатором документа выступило правительство России.

Предлагаемые изменения не коснутся страховых пенсий, которые назначает и выплачивает Социальный фонд России. Порядок учета трудового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов также останется прежним. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на действующих условиях.

Переход на программу долгосрочных сбережений должен предоставить гражданам больше возможностей для управления накопленными средствами. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут предлагать различные инвестиционные стратегии с учетом потенциальной доходности и уровня риска. При этом вложения останутся под контролем Банка России.

Участники программы смогут получить деньги при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо спустя 15 лет после вступления в ПДС. Таким образом, воспользоваться накоплениями можно будет до наступления общеустановленного пенсионного возраста.

Законопроект предусматривает несколько вариантов получения средств: пожизненные или срочные выплаты, а также единовременное перечисление всей суммы, если накопления окажутся небольшими. Продолжительность срочных выплат будет зависеть от условий выбранного фонда.

Предусмотрена и возможность досрочного получения денег при особых жизненных обстоятельствах. К ним относятся необходимость дорогостоящего лечения и потеря кормильца.

Дополнительно участники ПДС смогут самостоятельно пополнять накопления и получать государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год. Также для них предусмотрены налоговые вычеты. Средства будут застрахованы и смогут передаваться по наследству.

Согласно законопроекту, пенсионные накопления, которые сейчас формируются в Социальном фонде России, передадут уполномоченному негосударственному пенсионному фонду. Его определит правительство РФ до 14 января 2027 года.

При этом граждане, чьи средства переведут в программу, смогут выбрать другой НПФ. Для этого предусмотрена возможность подать соответствующее заявление в период с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года.

Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 апреля 2027 года.

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