Токсиколог Алентьева: кипячение не защищает от обнаруженных в Байкале токсинов

Обнаруженные в водах Байкала цианотоксины представляют потенциальную опасность для здоровья человека. Некоторые из этих веществ способны сохранять токсичные свойства даже при высоких температурах, поэтому обычное кипячение не делает загрязненную воду безопасной. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-токсиколог и аллерголог Светлана Алентьева.

По словам специалиста, при нагревании вода испаряется, тогда как содержащиеся в ней токсины остаются. Если долго кипятить загрязненную жидкость, концентрация опасных соединений в оставшейся воде может даже увеличиться.

«При кипячении испаряется сама вода, а токсины остаются в кастрюле. Если кипятить воду долго, объем воды уменьшается, а масса токсина остается прежней, и концентрация токсина на литр оставшейся воды возрастает», — объяснила Алентьева.

Особую опасность представляют сакситоксин и микроцистины — соединения, которые вырабатывают некоторые цианобактерии, известные также как сине-зеленые водоросли. Первый воздействует на нервную систему, блокируя натриевые каналы и нарушая передачу нервных импульсов. Микроцистины преимущественно поражают печень.

При остром отравлении сакситоксином первые признаки могут появиться уже через несколько минут или часов. Среди характерных симптомов — онемение губ и языка, покалывание в пальцах, головокружение, тошнота и мышечная слабость. В тяжелых случаях возможно поражение дыхательной мускулатуры вплоть до паралича. При подозрении на такое отравление необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Последствия длительного воздействия небольших доз токсинов могут быть менее заметными. Врач перечислила повышенную утомляемость, периодические головные боли, неприятные ощущения в правом подреберье, ухудшение памяти и концентрации внимания. Однако эти признаки неспецифичны, поэтому установить их связь с употреблением загрязненной воды самостоятельно невозможно.

Алентьева уточнила, что сакситоксин не накапливается в организме по тому же принципу, что тяжелые металлы. Вместе с тем продолжительное воздействие вещества потенциально способно повреждать нервные клетки.

В экспериментах на животных поступление небольших доз сакситоксина на протяжении полугода сопровождалось нарушениями когнитивных функций и повреждением гиппокампа — участка головного мозга, отвечающего за формирование памяти.

Микроцистины, в свою очередь, могут разрушительно воздействовать на клетки печени. Также исследователи рассматривают возможность их негативного влияния на почки и репродуктивную систему.

Ученые изучают и потенциальную связь продолжительного воздействия цианотоксинов с развитием нейродегенеративных заболеваний. Среди них — болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также боковой амиотрофический склероз. Однако пока причинно-следственная связь между воздействием этих веществ и возникновением перечисленных заболеваний у людей не подтверждена. Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

Для очистки воды от растворенных цианотоксинов токсиколог рекомендует использовать обратный осмос. Эта технология предполагает прохождение жидкости через специальную мембрану, задерживающую загрязняющие соединения. Некоторые токсины способны удалять и угольные фильтры, однако результат зависит от характеристик оборудования и своевременной замены картриджей.

При этом замораживание, кипячение и самостоятельное добавление обеззараживающих средств не гарантируют удаления опасных веществ. Если есть подозрение на загрязнение водоема, безопаснее отказаться от употребления такой воды и использовать питьевую из проверенных источников.

Ранее ученые обнаружили в Байкале и водохранилищах Ангары цианобактерии, способные вырабатывать опасные для людей и животных токсины. В отдельных участках водоемов концентрация этих веществ превышает рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения показатели. Исследователи связывают распространение микроорганизмов с загрязнением воды и изменением климата.

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