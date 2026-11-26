Американский физик Джеймс Рассел, разработавший технологию цифровой оптической записи, на которой основаны компакт-диски и DVD, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на родственников ученого.

По словам близких, Рассел умер в начале осени в Белвью, штат Вашингтон. Точную дату смерти семья не раскрыла.

Рассел окончил Рид-колледж в Портленде в 1953 году. За свою научную карьеру он запатентовал почти 70 изобретений, однако наиболее известным стала система цифровой оптической записи и воспроизведения информации. Работу над ней физик начал в 1960-х годах.

К созданию новой технологии его подтолкнуло недовольство качеством звучания виниловых пластинок. Рассел хотел найти способ записывать и воспроизводить музыку без потери качества, поэтому решил использовать цифровой формат.

Позднее разработку ученого лицензировали компании Sony и Philips. Она легла в основу CD-ROM, DVD и Blu-ray — оптических носителей, которые позволили хранить и воспроизводить большие объемы данных.

Несмотря на значительный вклад в развитие цифровых технологий, Рассел не получил авторских отчислений за свое главное изобретение. Впрочем, как отмечает The Seattle Times, сам физик не переживал из-за недостаточного признания своих заслуг.

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