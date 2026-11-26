Сын петербурженки рассказал о жизни матери с десятками кошек

Сын жительницы Санкт-Петербурга, в квартире которой на Тихорецком проспекте произошел пожар, годами пытался помочь матери. Он оплачивал ее жилье, покупал продукты и корм для кошек, но женщина отказывалась от лечения и не пускала его домой. Об этом мужчина рассказал 5-tv.ru.

По его словам, все начиналось с желания матери помочь бездомным животным. Она подбирала уличных кошек, кормила их и оставляла у себя. Постепенно питомцев становилось все больше. В итоге в квартире, по словам соседей, жили около 40 кошек.

Все расходы на содержание матери и животных взял на себя сын. Он регулярно привозил продукты, покупал корм и оплачивал коммунальные услуги. Мужчина также пытался убирать квартиру и выносить мусор. Но мать запрещала выбрасывать вещи. Со временем завалы заполнили жилплощадь, а сама женщина перестала пускать сына дальше порога.

«Это моя боль, но я сделать с этим ничего не мог», — признался мужчина.

Сын пытался добиться, чтобы мать прошла лечение. Однако, по его словам, врачи объясняли, что без согласия женщины госпитализировать ее нельзя. Пенсионерка отказывалась даже обсуждать такую возможность.

«Все наше общение состояло в том, что я открывал дверь, она выходила, вырвала продукты и говорила «до свидания», — рассказал мужчина.

Пожар в квартире произошел после того, как женщина, по словам соседки Ксении, попыталась поджарить кошку на сковороде с помощью свечей. Когда спасатели прибыли на место, им пришлось выламывать входную дверь. Внутри обнаружили мумифицированные останки животных. Соседка также утверждала, что хозяйка уже ела кошек.

Раньше пенсионерка занималась волонтерством — она спасала и лечила бездомных животных. Но со временем ситуация изменилась. Соседи стали жаловаться на сильный запах из квартиры. По их словам, там давно не было газа и электричества.

После пожара жильцам удалось вывезти трех выживших кошек. Остальных животных они также собираются забрать и передать в приют. Кроме того, соседи намерены обратиться в прокуратуру и суд.

В региональном управлении МВД сообщили о проверке информации, появившейся в СМИ. При этом в ведомстве заявили, что признаков жестокого обращения с животными в квартире не обнаружили. Саму женщину после пожара госпитализировали из-за нестабильного эмоционального состояния.

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