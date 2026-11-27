Имбирное печенье — одна из тех сладостей, которые помогают создать новогоднее настроение еще до наступления праздника. Готовить такую выпечку можно всей семьей: замешивать тесто, вырезать фигурки и придумывать для каждой собственный рисунок. Для этого не обязательно быть опытным кондитером. Как приготовить лакомство — пишет URA.RU.

Ингредиенты для имбирного печенья

Для приготовления понадобятся:

Пшеничная мука — 350 граммов;

Сливочное масло — 100 граммов;

Мед — 100 граммов;

Сахар — 100 граммов;

Яйцо — одна штука;

Молотый имбирь — две чайные ложки;

Молотая корица — одна чайная ложка;

Молотая гвоздика — четверть чайной ложки;

Пищевая сода — половина чайной ложки;

Соль — щепотка.

Пошаговый рецепт имбирного печенья

Шаг 1. Подготовьте сухие ингредиенты. В глубокой миске соедините муку, соду, соль, молотый имбирь, корицу и гвоздику. Перемешайте венчиком, чтобы специи равномерно распределились по всей мучной смеси.

Шаг 2. Приготовьте масляную основу. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника. Оно должно размягчиться, но не растопиться. Разотрите его с сахаром до кремообразной консистенции. Добавьте мед и яйцо комнатной температуры, после чего перемешайте массу до однородности.

Шаг 3. Замесите тесто. Постепенно добавляйте сухую смесь к масляной основе, перемешивая ложкой или лопаткой. Когда масса загустеет, соберите ее руками.

Готовое тесто должно быть мягким, немного липким, но при этом сохранять форму. Не торопитесь добавлять дополнительную муку: после охлаждения масса станет плотнее. Долго вымешивать ее не нужно — достаточно добиться однородной консистенции.

Шаг 4. Охладите тесто. Разделите тесто на две части и каждую заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник минимум на один час. Этот этап лучше не пропускать. Охлажденное тесто меньше липнет к скалке, легче раскатывается, а готовые фигурки лучше сохраняют очертания при выпечке.

Шаг 5. Сформируйте печенье. Разогрейте духовку до 180 градусов. Достаньте одну часть теста, вторую пока оставьте в холодильнике.

Раскатайте массу до толщины примерно пять миллиметров. Вырежьте фигурки с помощью специальных формочек, стакана или ножа. Уберите лишнее тесто между заготовками, а пергамент с печеньем перенесите на противень.

Шаг 6. Поставьте противень на средний уровень предварительно разогретой духовки. Выпекайте восемь-десять минут. Ориентируйтесь на внешний вид: края должны схватиться и слегка подрумяниться, а середина может оставаться немного мягкой. Не передерживайте выпечку, поскольку после остывания печенье станет плотнее.

Шаг 7. Остудите готовую выпечку. После духовки оставьте печенье на противне примерно на пять минут, а затем аккуратно переложите на тарелку. Не торопитесь с украшением: глазурь наносят только на полностью остывшие фигурки. Иначе она начнет таять и растекаться.

Как украсить имбирное печенье к Новому году

Самостоятельно готовить глазурь необязательно. В супермаркетах можно найти готовые варианты в мягких пакетах, тюбиках, кондитерских карандашах или в виде сухой смеси, которую разводят водой. Достаточно следовать инструкции на упаковке.

Чтобы рисунок получился аккуратным, сначала нанесите глазурью контур по краю фигурки, а затем заполните середину. Для мелких деталей используйте тонкую насадку или небольшое отверстие в пакетике. Пока покрытие не застыло, можно добавить разноцветную посыпку или сахарные бусины. Готовые фигурки оставьте на ровной поверхности до полного высыхания глазури.

Пять секретов вкусного имбирного печенья

Даже простой рецепт может не оправдать ожиданий, если допустить несколько распространенных ошибок. Чтобы выпечка получилась ароматной и сохранила красивую форму, стоит учитывать следующие нюансы.

Не заменяйте сухой имбирь свежим корнем. Молотая специя дает характерный пряный вкус и не добавляет тесту лишнюю влагу.

Раскатывайте тесто между листами пергамента. Так оно не будет прилипать к столу и скалке, а вам не придется постоянно добавлять муку.

Охлаждайте вырезанные фигурки, если тесто нагрелось. Достаточно поставить противень с заготовками в холодильник на 10 минут. Особенно полезно это для печенья со сложными контурами.

Не используйте горячий противень для следующей партии. Дайте ему остыть, иначе масло в тесте начнет размягчаться еще до выпечки, и фигурки могут потерять форму.

Проверяйте свежесть специй. Старые молотые имбирь и корица со временем теряют аромат. Для праздничной выпечки лучше использовать свежие пряности.

Как хранить домашнее имбирное печенье

Не стоит сразу убирать теплую выпечку в контейнер: из-за конденсата печенье отсыреет. Сначала полностью остудите фигурки, а затем переложите их в герметичную жестяную или пластиковую емкость.

Хранить домашнее имбирное печенье лучше в сухом прохладном месте, подальше от батарей и прямых солнечных лучей. Желательно съесть его в течение трех-четырех дней, пока выпечка сохраняет приятную текстуру и аромат.

Если хочется приготовить праздничное угощение заранее, печенье без глазури можно заморозить. Для этого полностью остудите фигурки, сложите в герметичную упаковку и отправьте в морозильную камеру. Максимальный срок хранения — два месяца.

Размораживать выпечку следует при комнатной температуре, не открывая упаковку до полного оттаивания. Украшать глазурью лучше уже размороженное и полностью сухое печенье.

Планируя праздничное меню, стоит заранее продумать не только сладости, но и основные блюда. Самым доступным среди традиционных новогодних салатов стал «Столичный». Приготовление четырех порций обойдется примерно в 299 рублей.

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