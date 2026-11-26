Агроном Куренин назвал привычки, лишающие овощи пользы

Овощи способны растерять витамины еще до того, как попадут в кастрюлю или на сковородку. Причина не только в неправильном приготовлении: привычка заранее нарезать салат, оставлять продукты на солнце или надолго замачивать их в воде тоже ухудшает качество. О пяти распространенных ошибках пишет Life.ru со ссылкой на агронома Алексея Куренина.

Нарезка впрок

Первая ошибка — нарезать овощи задолго до готовки. При повреждении растительных клеток мякоть активнее контактирует с кислородом, запускаются окислительные процессы, и часть полезных веществ постепенно теряется. Нарезанный сладкий перец при долгом хранении может частично лишиться витамина С, а огурцы — влаги, хруста и сочности.

Холодильник для всех

Вторая ошибка — считать холодильник подходящим местом для любых овощей. Длительное охлаждение ухудшает вкус и аромат помидоров, а огурцы при слишком низкой температуре становятся водянистыми и теряют упругость. При этом спелые томаты можно убирать в холод для продления срока хранения. А вот уже нарезанные овощи нужно держать в холоде: оставлять их надолго при комнатной температуре небезопасно.

Солнце на кухне

Третья ошибка — держать овощи под прямыми солнечными лучами. Под воздействием света и тепла плоды быстрее теряют влагу, а содержание некоторых витаминов снижается. Продукты, которым не нужен холодильник, лучше хранить в прохладном, защищенном от солнца месте.

Кожура не всегда лишняя

Четвертая ошибка — без необходимости удалять кожуру. Во внешних слоях многих овощей содержатся полезные вещества, в том числе пищевые волокна. Например, их можно получить из огурцов с кожицей. В моркови есть каротиноиды, поэтому при очистке важно не срезать слишком много мякоти. Кроме того, очищенные овощи быстрее теряют влагу, а их поверхность становится более уязвимой для микроорганизмов.

Замачивание надолго

Пятая ошибка — надолго оставлять нарезанные овощи в воде. При длительном замачивании часть водорастворимых витаминов, включая витамин С и некоторые витамины группы В, переходит в жидкость.

«При длительном контакте нарезанных овощей с водой часть витаминов переходит в жидкость, например витамин С или некоторые витамины группы В», — пояснил агроном.

Куренин добавил, что качество овощей зависит не только от хранения и приготовления, но и от условий выращивания. В частности, в тепличных хозяйствах применяют субстраты из каменной ваты. Такая технология позволяет регулировать подачу воды и питательных веществ к растениям, поддерживая нужные условия для роста.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская рассказывала, что приготовление на пару традиционно считается более здоровым, чем жарка, но разница не столь категорична. Пар — один из самых щадящих способов: продукты не контактируют с водой, поэтому меньше теряют водорастворимых витаминов, а масло не требуется. Жарка связана с высокими температурами: продукты теряют влагу, часть витаминов разрушается, а при сильном нагреве крахмалистых продуктов может образовываться акриламид. Сделать жарку более щадящей поможет правильный выбор масла — подойдут гхи, рафинированное масло авокадо или кокосовое, устойчивые к нагреву. Их важно не перегревать до дымления и не использовать повторно.

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