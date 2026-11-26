Мать умершей от истощения девочки в Вологде надеялась откормить ее кашей

Мать пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, признала, что должна была обратиться за медицинской помощью, но надеялась самостоятельно выходить детей. Во время допроса женщина заявила, что собиралась откормить их кашей. Видеозапись опубликовал Следственный комитет России в канале в мессенджере МАКС.

«Надо было скорую вызвать, а я думала, кашу буду варить, откормлю. У меня никогда вес дети не теряли, никто. <…> Я отвратительная мать», — призналась женщина.

Тем временем председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после гибели ребенка в Вологодской области.

По данным следствия, в многодетной семье умерла пятилетняя девочка, а ее семилетний брат оказался в больнице в истощенном состоянии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Всего в семье воспитываются 13 детей. В ведомстве отметили, что семья находилась на профилактическом учете, однако ответственные должностные лица своевременно не приняли необходимых мер для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Следователи расследуют два уголовных дела — об убийстве малолетнего и халатности.

Семья годами находилась под наблюдением

В Вологде госпитализировали детей из многодетной семьи. В ней воспитывались несовершеннолетние в возрасте от десяти месяцев до 16 лет. По информации источника 5-tv.ru, пятилетняя девочка умерла, еще один ребенок оказался в реанимации в критическом состоянии.

Семья с 2020 года состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Причиной стали антисанитарные условия в квартире. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы.

При этом, как выяснил источник 5-tv.ru, семья не испытывала материальных трудностей. Родители владели собственной квартирой, отец постоянно работал, а ежемесячные социальные выплаты превышали 200 тысяч рублей. Мать, по имеющимся данным, с трудом передвигалась и не справлялась с уходом за детьми.

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