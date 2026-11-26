США приняли на вооружение гиперзвуковые ракеты Dark Eagle с опозданием

Сухопутные войска США приняли на вооружение первую батарею гиперзвуковых ракет LRHW, известных как Dark Eagle. Однако комплекс все еще испытывает технические трудности. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на оценки аналитиков и отчеты американских ведомств.

По мнению экспертов, Вашингтон ускоряет разработку гиперзвукового оружия, чтобы сократить отставание от России и Китая. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости отметил, что США вкладывают значительные средства в создание вооружения для современных военных конфликтов.

В будущем такие ракеты могут получить ядерные боевые части. По оценке специалиста, их также могут разместить на американских базах в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это позволит Вашингтону усилить сдерживание Москвы и Пекина.

Впрочем, разработка Dark Eagle затянулась. Как ранее сообщало Bloomberg, американская армия опоздала с развертыванием комплекса как минимум на три года. Первую батарею планировали поставить на вооружение еще в 2023 году, однако испытания неоднократно срывались. Кроме того, разработчики столкнулись с дефектами пусковой установки и проблемами на производственной линии.

Сложности возникли и в других американских программах по созданию гиперзвукового оружия. В отчете Счетной палаты США (GAO) говорится, что разработчики сталкиваются с ростом затрат и проблемами цифрового проектирования. Из-за этого Пентагон вынужден принимать на вооружение системы в минимально готовом виде, а не ждать, пока они будут полностью отработаны.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS) и оценкам американской разведки, арсеналы США в этой сфере пока уступают российским и китайским. У Вашингтона есть одна батарея Dark Eagle, тогда как Россия и Китай располагают значительно большим количеством гиперзвукового оружия различных типов.

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