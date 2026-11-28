Месяц Крысы — это пик времени огромной активности и качелей: Крыса из слабой позиции пытается атаковать энергию года. Такая позиция называется Суй По — главный обидчик года, разрушитель. Обычно это месяц стресс-теста. Все, что год строил и раздувал, в декабре проходит проверку на прочность. Своего рода итоговая оценка всем проектам года.

Стальная часть энергий месяца вносит четкость, ясность. Все попытки увильнуть от прямых ответов будут заканчиваться неудачей. Переговоры буквально рубятся топором.

Водная часть энергий находится на своем пике, несет в себе образ воды подо льдом. Месяц получается цельный, быстрый и резкий: решения принимаются быстрее обычного, лишнее отсекается легче обычного.

Скрытая природа столпа — Земля Стены. Сила, которая не давит, но удерживает.

Люди с характером Стальной Крысы обладают сильной интуицией, выдержкой, стратегическим мышлением. Их трудно сломить — они стена, за которой тихо. Могут быть холодными и прямолинейными либо говорить мало, но по существу. Они могут быть склонны к упрямству и раздражительности.

В финансовых вопросах лучше проявить осторожность. Возможны спонтанные траты и непредвиденные расходы в праздничной суете. Лучше фиксировать прибыль и закрывать долги, чем открывать новые обязательства.

В это время лучше заниматься интеллектуальной работой, анализом, стратегическим планированием, наводить порядок в документах. А новые проекты лучше отложить на потом.

В отношениях важно не переносить рабочее напряжение на партнера. Крыса традиционно считается сексуально активным знаком, поэтому в это время могут быть легкие знакомства, но без серьезных обязательств.

В здоровье уязвимы почки и мочевыводящая система. Главный риск месяца — переохлаждение, поэтому важно следить за уровнем воды в организме и режимом сна. Особенную внимательность следует проявлять на дорогах.

Если в карте есть Крыса или Лошадь, в это время стоит быть внимательнее.

Гексаграмма месяца — 42, Прибавление (Йи). Все, что было отдано в предыдущие недели и месяцы, — труд, время, деньги, помощь людям — возвращается с надбавкой. Может проявляться буквально: звонок от человека, которому была оказана помощь полгода назад, заказ от старого клиента, возврат долга, который уже был списан.

Структура месяца призывает уделить особое внимание здоровью. Может страдать иммунная система, легкие. Важно быть внимательнее к организму.

Известия могут задерживаться, задуманное лучше отложить.

ВЫБОР ДАТ

Месяц лучше спланировать так: с 7 по 13 декабря провести инвентаризацию. Составить полный список того, что должно быть закрыто до конца года: сделки, долги, обещания и документы.

С 14 по 20 декабря будет главная рабочая неделя.

С 21 по 27 декабря — магическое время для тишины, семейных вопросов и подведения итогов.

24–26 декабря — финишная прямая закрытия годовых вопросов.

С 28 декабря рекомендуется провести очищение пространства: избавиться от лишнего, постараться обновить энергию пространства перед Новым годом.

Хорошие (на эти дни можно намечать самые важные дела):

6, 7, 11, 12, 17, 18, 24, 26, 27, 29, 30.

Плохие (в эти дни лучше отдохнуть):

4, 5, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 28.

Болезней (на эти дни лучше не намечать визитов к врачу):

2, 6, 7, 15, 22, 27, 31.

Зимнее солнцестояние:

21, 22.

Разрушители:

4, 10, 16, 22, 28.

Зимнее предновогоднее небо заготовило множество ярких событий.

В ночь с 13 на 14 декабря будет пиковая фаза метеорного потока Геминиды — одного из самых активных: до 120–150 метеоров в час. Яркие и медленные. И — что особенно важно для мечтателей — света растущей Луны будет недостаточно, чтобы затмить красоту падающих звезд. Так что ночь обещает быть очень красивой. Главный совет мечтателям — поставить напоминание и обязательно посмотреть в небо в ночь с 13 на 14 декабря.

24 декабря будет полнолуние «Холодной Луны» — это будет единственное суперлуние за год. Луна будет огромная, яркая. Поэтому пиковую фазу метеорного потока Урсиды в ночь с 21 на 22 декабря, например, уже будет плохо видно.

21 декабря будет зимнее солнцестояние в 23:50 по Москве. Самый короткий день года. Время, когда ночь победила день и холод, сон, мрак, достигая своего апогея, начинают отступать.

В декабре в небе можно будет наблюдать Марс, Юпитер и Сатурн. А если вооружиться биноклем, то можно увидеть и Уран, и Нептун.

25–26 декабря будет очень эффектная ночь — Марс, Юпитер и убывающая Луна выстроятся диагональю над восточным горизонтом.

ЗДОРОВЬЕ

Зимой доминируют энергии воды, темнота, холод, все силы направлены внутрь, на сжатие. Поэтому врачи китайской медицины не рекомендуют заниматься излишне активными видами спорта. В своем трактате «О внутреннем» Желтый Император пишет, что жидкость организма нужно беречь и попусту не терять.

Чтобы поддержать организм в это время, когда все силы природы тяготеют ко сну, медлительности и паузе, нужно стараться двигаться в общем ритме. Для этого лучше всего ложиться спать раньше и просыпаться позже. Самую большую активность планировать на время, когда Солнце над горизонтом. После захода Солнца стараться давать себе щадящие нагрузки.

Диету лучше всего скорректировать, добавив в рацион такие продукты: сало, баранина, свинина, рыба, морская капуста, козье молоко, кефирчики, ряженки, куриные яйца, гречка, кукуруза, хлеба грубого помола, картофель, морковь, свекла, репа и редька, чеснок, лук-порей и лук репчатый, фасоль и соя, бобы и чечевица, яблоки, грейпфруты, мандарины, апельсины, лимоны, гранаты, киви, орехи, особенно кедровые, семечки, кунжут, кешью, сушеные грибы, кедровое, кунжутное, льняное, оливковое масла, мед, прополис, кофе, какао, травяные чаи, имбирь, горчица, перцы — черный, красный и белый, хрен.

ФЕНШУЙ

С точки зрения пространства наиболее позитивными секторами будут Запад, Северо-Восток, Юго-Восток. Если входная дверь находится в одном из этих секторов, можно рассчитывать на дополнительные 30% удачи: пространство будет способствовать новым свежим идеям, вдохновлять и поддерживать.

К нейтральным относятся Юго-Запад и Север. А негативными станут Восток и Юг. Желательно этими зонами пространства пользоваться минимально и держать их в тишине — не делать ремонтных шумных работ, не находиться в них длительное время.

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