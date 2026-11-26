Новые детали чудовищной истории из Вологды, которая прогремела на всю страну.

После смерти пятилетней девочки от истощения задержали ее родителей. Тем временем еще девять братьев и сестер погибшей находятся в больнице, они тоже голодали. Теперь главный вопрос, на который предстоит ответить следователям, — как органы, отвечавшие за надзор, допустили подобное и что теперь будет с детьми. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев продолжит.

На первый взгляд, эта супружеская пара — герои. 13 детей, 11 из которых несовершеннолетние. Глава семьи — работяга, мама следит за хозяйством. Дети — улыбчивые, занимаются в кружках. Семья Николая и Веры Соболевых казалась крепкой и дружной, в лучших традициях Вологодчины.

Иллюзия распалась после сообщений о том, что 11 их детей госпитализировали с истощением. Младшему — десять месяцев, старшему — 16 лет. Один ребенок скончался дома у родителей.

— Так-то неплохая семья была. И пьяных я их не видела. Утром все в школу бегут. Все было. А в этом году что-то затишье какое-то у них. Я думала, они квартиру получили.

Собственная квартира — хотя и трехкомнатная, но маленькая хрущевка, в которой бок о бок живут 13 человек. Отец неофициально трудится шофером. В прошлом году был осужден на три года условно. Николай Соболев сел пьяным за руль и врезался в мотоцикл, пострадал шестилетний пассажир. Семья находится на учете в ПДН из-за антисанитарных условий в жилище. Ситуация с истощенными детьми сейчас находится на контроле главы Вологодской области.

«Осмотр квартиры позволил констатировать ненадлежащие условия для проживания детей — девять из них госпитализировали в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. В обстоятельствах разбираются компетентные органы», — сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По нашим данным, последние роды подорвали здоровье Веры Соболевой. Она с трудом ходит и не справляется с воспитанием. За непослушание могла морить детей голодом.

Предварительно, это — комната детей. Ручка от двери вырвана с корнем. Щеколда закреплена на высоте, до которой дотянется только взрослый. Каждая деталь говорит сама за себя.

Долги матери превышают полмиллиона рублей, половина — за коммунальные услуги. Это при том, что мать ежемесячно получала от государства пособия — больше двухсот тысяч рублей. Прокуратура сейчас разбирается, почему органы опеки не контролировали условия жизни детей и на что супруги тратили пособия.

«В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение требований законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнение родителями обязанности по воспитанию и защите прав ребенка», — сказала старший помощник прокурора Вологодской области Наталья Швед.

Тем временем по факту смерти ребенка от истощения, а также по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета взял их расследование на личный контроль.

Родители уже дают показания в Следственном комитете.

Уполномоченная по правам ребенка заявила, что несовершеннолетние сейчас в безопасности. Специалисты работают с ними, а параллельно ищут родственников, которые могут взять на себя заботу по их воспитанию.

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