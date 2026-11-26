В Кремле объявили дату проведения «Итогов года с Владимиром Путиным». Прямой эфир начнется 10 декабря в 12:00 по московскому времени.

Глава государства по традиции ответит на вопросы жителей страны и журналистов. Прием обращений начнется уже сегодня в полночь и продлится до завершения программы. Направить вопрос президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, чат-бот в мессенджере МАКС, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по СМС, или телефону.

В прошлом году большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, продолжалась четыре с половиной часа. За это время Владимир Путин ответил на 103 вопроса.

К приему обращений готовятся сотни операторов, волонтеры и ветераны СВО. В этом году им поможет обновленный искусственный интеллект. Как устроена работа изнутри — увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Такое возможно только сегодня. Журналистов больше, чем операторов кол-центра и волонтеров Народного фронта вместе взятых. Прием вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полночь, и завтра мешать работе будет уже нельзя.

Операторы кол-центра завершают последние приготовления перед началом приема обращений. Их будет много, поэтому, с одной стороны, весь процесс должен быть быстрым, а с другой — каждому звонящему нужно уделить достаточно времени и внимания, чтобы разобраться в проблеме.

Работать будут в несколько смен. Уже третий год среди операторов — ветераны СВО. Владимир Мамедов на фронте получил ранение, восстановился, прошел программу «Время героев» и теперь хочет помочь всем, кто столкнулся с трудностями, задать свой вопрос президенту.

«Колоссальная важность этого всего — это возможность каждого гражданина страны обратиться напрямую к президенту. Ну, это уникальнейший случай. Я сам им воспользовался, да, в позапрошлом году, обращался на прямую линию, как живой свидетель могу сказать, что есть обратная связь», — сказал оператор кол-центра, участник СВО Владимир Мамедов.

Обращение Владимира касалось трудоустройства в родном городе Муроме. Но вопросы каждый год поступают самые разные. И задают их тоже по-разному.

Здесь заложен четкий алгоритм работы. Во время телефонного разговора операторы помогают точно сформулировать вопрос, все данные заносятся в специальную форму, потом их передают группе редакторов — в том числе для проверки достоверности.

«При определенных вопросах бывает, что обращение недостаточно полное или у нас есть какие-то уточняющие вопросы. Мы перезваниваем заявителям и пытаемся уточнить все эти моменты», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Карачаево-Черкесской Республике Людмила Каппушева.

Анализировать и разбирать вопросы по темам уже по традиции будет искусственный интеллект. Но в этом году «ГигаЧат» стал умнее и эмпатичнее. Если все операторы заняты, поддержит разговор.

«Он задает вопросы, фиксирует вашу ситуацию таким образом, что в любом случае ваше обращение будет зафиксировано», — сказала эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Алена Синелобова.

Здесь отдельно подчеркивают: фактор человеческого участия никакая машина не заменит. Народный фронт, к примеру, до сих пор разбирает обращения прошлого года. Из трех миллионов двухсот тысяч обработано более 80%.

«Мы звоним людям и спрашиваем: „И что вы думаете? Как бы там у вас ваш вопрос отмечен как решенный“. И 50% этих граждан говорят нам о том, что все хорошо. А 50% говорят: „Нет, это отписка“. Мы заходим во второй круг, вот и 50%, которые не удовлетворены, мы отправляем обратно, связываемся с исполнителями», — сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Это важный инструмент точечного или даже системного решения проблем граждан. Потому что, очевидно, на все миллионы вопросов Владимир Путин просто не успеет ответить физически. Но это не значит, что их не надо задавать. Сделать это можно будет по телефону, в приложении, на специальном сайте и в социальных сетях.

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