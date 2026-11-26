Внедрение нейросетей обсуждают сегодня в Москве. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эти минуты посещают технологическую выставку в рамках международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Главы государств общаются с молодыми специалистами, а также осмотривают новейшие разработки.

Кроме того, главам государств представили проект «Казахстан — Сириус». Это масштабная программа по запуску в республике сети школ и центров для одаренных детей по российской модели.

После осмотра экспозиции президенты выступят на пленарном заседании.

Путин и Токаев уже обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий. Переговоры состоялись в Москве, куда глава Казахстана прибыл с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

Путин отметил заинтересованность Казахстана в развитии информационных технологий и подчеркнул важность взаимодействия двух стран в этой области. По его словам, регулярные встречи на высшем уровне способствуют укреплению партнерства и продвижению совместных инициатив.

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