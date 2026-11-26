В России создадут национальную цветовую палитру

В России выберут официальные цвета страны на 2027 год и разработают единую национальную палитру. Об этом на брифинге заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Окончательное решение примут 30 ноября на заседании коллегии Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и формированию нового российского стиля в общественном пространстве. Специалисты проведут голосование, в ходе которого определят один или несколько главных оттенков.

Свои идеи уже подготовили дизайнеры, архитекторы, представители профильных вузов и творческих объединений.

«Ключевое, как мне представляется, — то, что при определении цвета или цветов года мы будем учитывать культурно-историческое наследие, природное и художественное многообразие нашей страны», — отметила Ямпольская.

Она подчеркнула, что выбор оттенков — лишь часть более масштабной работы по созданию национальной цветовой палитры, которой смогут пользоваться специалисты.

Идею создания национальной цветовой палитры Ямпольская озвучивала еще в октябре. Тогда она подчеркнула, что стране пора перестать опираться на чужие стандарты. Советник президента также напомнила о параллельной работе над другими визуальными элементами: вместе с палитрой сейчас формируется и национальное семейство шрифтов.

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