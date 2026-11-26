Россия обучит представителей Шри-Ланки методам борьбы с коррупцией

Генеральный прокурор России Александр Гуцан договорился со Шри-Ланкой об усилении взаимодействия в борьбе с коррупцией. По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает конкретные меры по развитию сотрудничества двух государств.

Одной из главных тем встречи стало возвращение государству имущества, приобретенного чиновниками незаконным путем. Гуцан предложил обменяться опытом в вопросах изъятия активов недобросовестных должностных лиц, которые не могут подтвердить законность происхождения своего состояния.

Кроме того, российский генпрокурор заявил о готовности организовать для представителей Шри-Ланки обучение в Университете прокуратуры РФ. Речь идет о программах повышения квалификации, которые позволят иностранным специалистам познакомиться с российскими методами работы.

Гуцан подчеркнул, что коррупция представляет угрозу не только для отдельных государств, но и для международной безопасности. По его словам, подобные преступления не ограничиваются государственными границами и могут способствовать развитию организованной преступности.

«Общеизвестно, что коррупция не имеет границ. Она подрывает экономическую стабильность государства, доверие граждан к власти и нередко становится питательной средой для транснациональной организованной преступности. Поэтому эффективно противостоять ей можно только, объединяя усилия», — заявил генпрокурор.

Также Александр Гуцан провел переговоры с министром общественной безопасности и по делам парламента Шри-Ланки Анандой Виджепалой. По итогам встречи стороны подписали отдельное заявление о намерениях. Оно предусматривает обмен ведомственными документами и методическими материалами, а также совместную работу по повышению квалификации сотрудников.

Россия последовательно расширяет международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконно нажитыми активами. В октябре 2026 года Александр Гуцан на 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров в Казани обсуждал взаимодействие стран СНГ по поиску и возвращению незаконно полученного имущества. Тогда речь шла в том числе о средствах, которые могут храниться в криптовалюте и на зарубежных счетах.

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