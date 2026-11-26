Ямпольская предложила считать сленг ошибкой в школьных сочинениях

Слова вроде «кринж» и другие выражения из молодежного сленга неуместны в итоговых сочинениях школьников. За них следует считать речевую ошибку. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская на брифинге.

При этом не каждое непривычное слово нужно считать жаргоном. В пример Ямпольская привела слово «нишевый». Оно есть в литературном русском языке и вполне уместно, например, в выражении «нишевый продукт». Но если школьник использует его как молодежный сленг, оценивать такое употребление нужно отдельно.

«Надо всякий раз подходить к его конкретному использованию и объективно смотреть, уместно оно там или нет», — пояснила Ямпольская.

Она также напомнила, что итоговое сочинение оценивают не баллами, а отметками «зачет» и «незачет». Поэтому разговоры о снижении оценок за отдельные слова не совсем точны. При проверке работ важно учитывать контекст и не допускать субъективности.

Итоговое сочинение одиннадцатиклассники напишут 2 декабря. Без зачета школьники не получат допуск к ЕГЭ-2027. Ямпольская пожелала всем участникам удачи.

Тем временем готовятся и новые учебники по литературе. Ранее Ямпольская сообщила, что единые пособия для 10–11-х классов и студентов колледжей включили в федеральный перечень. В школах их начнут использовать с 1 сентября 2027 года.

В новых программах сохранят произведения русской классики. Так, шестиклассники будут читать «Дубровского» Пушкина. В седьмом классе появятся «Полтава», «Станционный смотритель» и «Барышня-крестьянка». В восьмом — «Капитанская дочка» и «Моцарт и Сальери».

Раннее портал «Грамота.ру» представил список из десяти претендентов на звание слова 2026 года. В него вошли «прайм-эра», «дофаминовый», «нишевый», «воздухан» и «тревожник».

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