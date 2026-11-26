Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала доклад ЮНЕСКО о безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против них за 2024–2025 годы. По ее словам, авторы документа вновь не учли гибель ряда российских представителей СМИ в результате атак киевского режима. Об этом дипломат заявила на брифинге.

В частности, в статистику организации не попали военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, Александр Мартемьянов, сотрудник издательского центра «Красная звезда» Никита Гольдин и журналист «Народной газеты» Юлия Кузнецова.

Захарова отметила, что несколько погибших российских журналистов все же упомянуты в документе, а также приведена ссылка на официальную информацию, переданную российской стороной. Однако это не решает проблему выборочного учета жертв.

«То, что несколько жертв украинских боевиков все же упомянуты в документе и что в него включена ссылка на официально переданную российской стороной информацию обо всех таких смертях. Это, безусловно, достижение, но это не снимает остроты проблемы», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что все погибшие сотрудники СМИ заслуживают одинакового уважения и признания обстоятельств их гибели. По ее мнению, отсутствие полной и объективной информации мешает борьбе с безнаказанностью за преступления против журналистов.

«У нас есть понятие „филькина грамота“, а это такая фейковая грамота», — заявила Захарова, характеризуя документ ЮНЕСКО.

Ранее мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» направил письмо генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Эль-Анани с требованием обратить внимание на отсутствие в проекте доклада сведений о гибели российских журналистов. Обращение подписал генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

В частности, за 2024–2025 годы погибли трое сотрудников МИЦ «Известия»: военные корреспонденты Семен Еремин, Александр Мартемьянов и Александр Федорчак. При этом в доклад включили сведения только о последнем из них.

Тюлин попросил главу организации лично вмешаться в ситуацию и добиться внесения информации о погибших корреспондентах в официальный перечень и статистику.

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