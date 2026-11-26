«Турбобатюшка» предложил деньги родным погибшей в ДТП девушки

Священник-пауэрлифтер Алексей Гончаров, известный как «Турбобатюшка», публично попросил родных погибшей блогерши Анны Глушко выйти с ним на связь. Об этом он говорит в своих видеороликах в соцсетях. По его словам, он предлагал семье деньги, чтобы хоть как-то компенсировать боль от случившегося.

«Турбобатюшка» надеется, что благодаря интернету родственники Анны его услышат. Однако брат погибшей Павел Глущенко в беседе с 5-tv.ru. заявил, что семья со священником не общается и не хочет. Извинений он, по словам брата, не приносил.

ДТП случилось на автодороге Бобров — Верхний Икорец — Ильича. 40-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В аварии погибла 22-летняя местная жительница, пассажир легковушки обратился за медицинской помощью.

За рулем Kia Stinger находился Алексей Гончаров. Он получил прозвище «Турбобатюшка» благодаря сочетанию церковной службы с силовым спортом: он мастер спорта по пауэрлифтингу и идейный вдохновитель объединения «Турбо-Русич».

Анна Глущенко, известная в медиапространстве как Глушко, имела более полумиллиона подписчиков в TikTok. Блогер стала популярна благодаря юмористическому контенту.

По данным на 26 ноября, идет следствие. Предстоит суд.

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