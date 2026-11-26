Мария Шурочкина впервые рассказала о своем состоянии после пожара в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина впервые после пожара вышла на связь. Ролик из больничной палаты появился в ее личном блоге.

Мария призналась, что пока восстанавливается постепенно. В палате — цветы, подарки и доска с пожеланиями от друзей и близких. На ней — шарики, сердечки и теплые слова поддержки. Сейчас чемпионка читает книгу и налегает на фрукты.

«В общем, потихонечку иду на поправку, друзья», — рассказала спортсменка.

Пожар произошел вечером 8 ноября в московской квартире Шурочкиной на улице Багрицкого. По предварительным данным, загорелась горючая жидкость для биокамина. Не исключалось, что возгорание началось во время заправки устройства. Также рассматривалась версия технической неисправности.

Огонь охватил около пяти квадратных метров. В доме сработала сигнализация. Соседи почувствовали запах дыма и стали выходить из квартир. По словам очевидцев, Шурочкина выбежала на лестничную площадку и звала на помощь. Соседи вызвали ей скорую.

Спортсменку доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с тяжелыми ожогами. Основные повреждения пришлись на тело, голова и лицо пострадали незначительно. Об этом ранее рассказала сестра Марии — певица Нюша.

Сначала чемпионка находилась в реанимации. Однако 20 ноября ее перевели в обычную палату. Нюша сообщила, что состояние сестры улучшилось, и поблагодарила всех, кто поддерживал семью в трудный момент.

При этом последствия таких травм могут напоминать о себе еще долго. Врач Надежда Чернышова в беседе с aif.ru объяснила, что после тяжелых ожогов могут появиться грубые рубцы. Иногда они мешают нормально двигать руками и ногами. В таких случаях пациентам требуются пластические операции. Реабилитация может занять месяцы и даже годы. Примерно у 6% пациентов также возникают нарушения работы внутренних органов.

Мария Шурочкина — заслуженный мастер спорта России. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой — в 2016 году в Рио-де-Жанейро и в 2021-м в Токио. Кроме того, на счету спортсменки 11 побед на чемпионатах мира.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.