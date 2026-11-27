Пицца, газировка и снеки стали хитом у игроков GTA VI

Россияне устроили настоящий гастрономический марафон в дни выхода GTA VI. Число заказов еды через интернет 18 и 19 ноября выросло почти в 1,5 раза по сравнению с теми же днями прошлого года. Об этом РИА Новости рассказали аналитики рынка розничной торговли.

Главным фаворитом геймеров стала замороженная пицца. Ее заказы подскочили сразу на 75%.

На втором месте оказалась готовая еда. Спрос на нее вырос на 61%.

Не обошлось и без привычного набора для долгих игровых вечеров. Газировки стали заказывать на 45% чаще, лапшу быстрого приготовления — на 36%, а снеки — на 31%.

Особенно активно продукты заказывали ночью. В основном доставкой пользовались покупатели младше 35 лет. Самый заметный рост пришелся на аудиторию до 20 лет. Кроме того, доля мужчин среди заказчиков увеличилась до 30%.

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Среди основных симптомов специалист назвал постоянные мысли об игре, раздражительность, потерю контроля над временем, сильное желание вернуться в виртуальный мир, отказ от прежних увлечений и попытки скрыть, сколько времени человек проводит за компьютером или приставкой. Такие проявления должны сохраняться в течение года. Критерии диагностики приведены в руководстве DSM-5 Американской психиатрической ассоциации.

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