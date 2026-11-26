Путин предупредил об опасности использования ИИ против России

Искусственный интеллект и новые технологии не должны использоваться против интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Мы никогда не должны позволить никому и сами себе, чтобы вот эти новые новации, новые технологии хоть когда-то и кем-то использовались против интересов нашей страны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия продолжит развивать собственные модели искусственного интеллекта. По его словам, это поможет укрепить научную, промышленную и технологическую сферы страны.

Кроме того, глава государства отметил, что Россия не должна оказаться в ситуации, когда из-за чужого решения перестают работать важные системы. Он напомнил, что страна уже сталкивалась с подобными проблемами.

Еще одна опасность — скрытое применение чужих программ в интересах третьих сторон. Путин вспомнил, как иностранные партнеры уходили из России, оставляя предприятия в непростом положении.

Тему искусственного интеллекта Владимир Путин поднимал и ранее на заседании клуба «Валдай». Тогда он отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить с новыми технологиями, а их бесконтрольное применение может повлиять на духовное и культурное развитие.

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