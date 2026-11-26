Путин заявил об опасности чужих ценностей, заложенных в искусственный интеллект

Владимир Путин заявил о риске формирования чужих ценностей через искусственный интеллект. По словам президента, нейросети могут незаметно влиять на мировоззрение миллионов пользователей. Об этом он сказал на международной конференции AI Journey в Москве.

Глава государства обратил внимание на то, что содержание ответов искусственного интеллекта во многом зависит от данных, на которых обучали модель. Если в ее основу заложены чуждые ценности, они постепенно могут становиться частью сознания пользователей.

«Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности, незаметно, миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код», — подчеркнул Путин.

В четверг российский лидер вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принимает участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которую ежегодно проводит Сбер.

Мероприятие проходит в Москве с 26 по 28 ноября. В программе — обсуждение внедрения ИИ в различные сферы жизни, его влияния на экономику и общество, а также возможностей новых технологий для науки. Конференция проводится с 2019 года.

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