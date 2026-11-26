Путин призвал не вводить лишние запреты на искусственный интеллект

Искусственный интеллект может стать инструментом не только для решения полезных задач, но и для причинения вреда, в том числе в военной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

«В условиях роста автономности, а также появления ИИ-агентов искусственный интеллект может стать мощным орудием в руках человека как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере, в сфере безопасности. Он способен многократно усилить не только возможности людей, но и их ошибки или вообще злой умысел», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что России необходимо защитить государство, граждан, бизнес и критическую инфраструктуру от возможных угроз. При этом президент призвал не вводить чрезмерные ограничения и не препятствовать развитию технологий.

«Нужно выстроить эффективную защиту государства, нашей критической инфраструктуры, граждан, бизнеса. При этом не вводить избыточные запреты, не пытаться блокировать технологии», — сказал президент России.

Глава государства также обратил внимание на рост числа происшествий, связанных с использованием искусственного интеллекта. По его словам, октябрь 2026 года специалисты называют «черным октябрем» из-за резкого увеличения кибератак с применением ИИ.

Путин призвал развивать искусственный интеллект в интересах России и уделять особое внимание кибербезопасности.

Ранее на этой же конференции президент отмечал, что страна продолжит развивать собственные модели искусственного интеллекта, чтобы укреплять научный, промышленный и технологический потенциал.

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