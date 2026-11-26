Бастрыкин потребовал доклад о гибели пятилетней девочки от истощения

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, распорядился представить ему отчет о том, как идет расследование гибели пятилетней девочки в Вологде. Информация об этом появилась 26 ноября в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Вологодской области Яшину Геннадию Юрьевичу представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — приводится в сообщении.

Родителей пятилетней жительницы Вологды, скончавшейся от истощения, доставили в изолятор временного содержания под конвоем. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Завтра им изберут меру пресечения.

О состоянии детей из многодетной семьи рассказал главный врач Вологодской областной детской клинической больницы Александр Стренаков.

«На сегодняшний день в нашем учреждении находятся 10 пациентов, из них 9 — в общесоматических отделениях. Один пациент находится в реанимации, состояние его стабильно тяжелое. Врачи занимаются, проводится диагностический поиск», — уточнил главврач.

Отец семейства, как выяснилось, всегда отказывался от продуктовых наборов. Об этом заявил министр соцзащиты региона Александр Ершов. По его словам, мужчина объяснял отказ тем, что работа есть и денег достаточно, а «брать помощь продуктами — неприемлемо».

Многодетная семья, в которой воспитывались 11 несовершеннолетних, жила в ненадлежащих условиях. В результате погибла пятилетняя девочка, ее семилетний брат попал в реанимацию, всего госпитализированы девять детей. Возбуждены уголовные дела.

В СК по Вологодской области расследуют два дела: по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии») и по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Родители задержаны в порядке статей 91-92 УПК РФ.

Семья состояла на профилактическом учете с 2020 года из-за антисанитарии в квартире. По данным источника 5-tv.ru, ежемесячные пособия превышали 200 тысяч рублей, отец работал автомехаником.

Депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный считает, что девочка погибла из-за того, что органы опеки работали недостаточно.

Отец семейства, 38-летний Николай С., был трудоустроен. Его жена Вера передвигалась с трудом — по предварительным данным, после рождения младшего ребенка ей удалили маточные трубы. Кроме того, в 2025 году мужчина стал виновником ДТП, сев за руль в нетрезвом виде.

Следствие выясняет, как дети дошли до истощения и почему многолетнее наблюдение соцслужб не привело к вмешательству.

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