Президент Эстонии рассказала, что смотрит российский сериал «След»

Президент Эстонии Юлле Мадизе рассказала журналистам в Нарве, что поддерживает знание русского языка с помощью российского детективного сериала «След». Об этом она сообщила 26 ноября, комментируя решение властей закрыть границу с Россией.

По словам Мадизе, она наблюдает за работой сотрудников вымышленной спецслужбы в составе МВД России. Этот сериал показывают в вечерний прайм-тайм на эстонском телеканале ETV+.

Признание прозвучало во время обсуждения ситуации на границе. Мадизе отметила, что жители приграничных районов должны сохранять рабочие места и семейные связи. Ранее она публично высказывалась против закрытия границы.

«След» выходит на Пятом канале с 2007 года. По сюжету сотрудники вымышленной Федеральной экспертной службы (ФЭС) в составе МВД раскрывают преступления с помощью новейших технологий и экспертиз. За годы показа проект стал одним из самых длинных российских сериалов: количество эпизодов превысило несколько тысяч.

Сериал регулярно занимает лидирующие позиции в Российском рейтинге сериалов «Медиалогии». Его показывают не только в России, но и за рубежом — в том числе в Эстонии, где он выходит на русскоязычном канале ETV+.

Признание Мадизе прозвучало на фоне обсуждения закрытия границы с Россией. Президент Эстонии ранее публично выступала против этого решения, подчеркивая, что жители приграничных территорий должны сохранять рабочие места и семейные связи. Теперь она рассказала, что поддерживает русский язык в том числе с помощью российского телевидения.

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