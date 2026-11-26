Закрывает границу, но смотрит «След»: президент Эстонии призналась, что учит русский по сериалу
Юлле Мадизе по вечерам у телевизора наблюдает за работой сотрудников ФЭС.
Фото: www.globallookpress.com/Yauhen Yerchak
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Президент Эстонии рассказала, что смотрит российский сериал «След»
Президент Эстонии Юлле Мадизе рассказала журналистам в Нарве, что поддерживает знание русского языка с помощью российского детективного сериала «След». Об этом она сообщила 26 ноября, комментируя решение властей закрыть границу с Россией.
По словам Мадизе, она наблюдает за работой сотрудников вымышленной спецслужбы в составе МВД России. Этот сериал показывают в вечерний прайм-тайм на эстонском телеканале ETV+.
Признание прозвучало во время обсуждения ситуации на границе. Мадизе отметила, что жители приграничных районов должны сохранять рабочие места и семейные связи. Ранее она публично высказывалась против закрытия границы.
«След» выходит на Пятом канале с 2007 года. По сюжету сотрудники вымышленной Федеральной экспертной службы (ФЭС) в составе МВД раскрывают преступления с помощью новейших технологий и экспертиз. За годы показа проект стал одним из самых длинных российских сериалов: количество эпизодов превысило несколько тысяч.
Сериал регулярно занимает лидирующие позиции в Российском рейтинге сериалов «Медиалогии». Его показывают не только в России, но и за рубежом — в том числе в Эстонии, где он выходит на русскоязычном канале ETV+.
Признание Мадизе прозвучало на фоне обсуждения закрытия границы с Россией. Президент Эстонии ранее публично выступала против этого решения, подчеркивая, что жители приграничных территорий должны сохранять рабочие места и семейные связи. Теперь она рассказала, что поддерживает русский язык в том числе с помощью российского телевидения.
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