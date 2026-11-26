Президенту корпорации «Синергия» Вадиму Лобову может грозить уголовное дело в рамках расследования мошенничества в одноименном частном университете. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Ему может грозить уголовное дело в рамках расследования мошенничества в одноименном частном вузе», — сказал собеседник.

В «Синергии» ранее прошли масштабные обыски. Следственные действия проводились по 19 адресам в Москве и Подмосковье. При этом уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено еще в феврале. В расследовании фигурируют 17 человек.

По подозрению в хищении бюджетных средств задержали проректора по региональному развитию Михаила Ерофеева. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие проверяет исполнение госконтракта на 31,5 миллиона рублей, заключенного вузом в 2023 году. Согласно условиям соглашения, университет должен был разработать онлайн-курс повышения квалификации.

По версии следствия, значительную часть работ вуз передал субподрядчикам, потратив на них около 13,5 миллиона рублей. Несмотря на это, заказчик принял выполненные работы и перечислил университету всю сумму контракта.

Следователи предполагают, что оставшиеся 18 миллионов рублей могли быть похищены руководством вуза. Кроме того, результаты работ, выполненных по завышенной стоимости, оказались непригодны для практического использования.

Ерофеев назвал происходящее «абсолютным беспределом» и заявил, что выводы следствия основаны на «непонятной экспертизе».

Еще одним фигурантом расследования стал статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Его также задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд отправил чиновника под домашний арест до 10 декабря.

Следствие выясняет, какую роль Аширов играл при исполнении соглашений со стороны ведомства, в том числе при согласовании и приемке работ. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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