Путин рассказал, что россияне тайком внедряют нейросети в рабочие процессы

Искусственный интеллект способен не только помогать человеку, но и незаметно менять его мировоззрение, усиливать ошибки и создавать угрозы безопасности. Чтобы не зависеть от зарубежных разработок, России необходимо развивать собственные модели, обучать их на достоверных данных и готовить новое поколение исследователей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в Москве. Глава государства также встретился с молодыми специалистами, поговорил о роли родителей и учителей в их становлении и обозначил задачи для отечественной системы образования.

Как нейросети могут менять сознание миллионов людей

Одну из главных угроз искусственного интеллекта Путин связал с его способностью незаметно влиять на убеждения пользователей. По словам президента, многое зависит от того, на каких данных обучалась модель и какие ценности заложили в нее разработчики.

Если система ориентирована на чужие мировоззренческие установки, она может постепенно транслировать их огромной аудитории. Пользователи при этом не всегда осознают, что подобным образом формируется их собственная картина мира.

«Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности», — заявил Путин, добавив, что таким образом нейросети могут формировать сознание и ценностный код миллионов людей.

Поэтому Россия должна самостоятельно определять требования к безопасности и поведению фундаментальных моделей. Президент отметил, что отечественные исследователи из компаний, научных институтов и вузов входят в число наиболее цитируемых специалистов мира в сфере ИИ.

Почему Россия не должна зависеть от зарубежных технологий

Путин подчеркнул необходимость технологической самостоятельности. Он напомнил, что зависимость от иностранных цифровых решений может привести к ситуации, когда внешнее вмешательство способно остановить работу целых систем или привести к их скрытому использованию в чужих интересах.

Для предотвращения подобных сценариев необходимо развивать собственные фундаментальные модели и расширять базу данных для их обучения. В частности, президент призвал активнее оцифровывать архивы и другие достоверные источники информации.

По его словам, это вопрос не только технологической независимости, но и сохранения самостоятельности мышления и ценностных ориентиров.

Путин предложил обновить Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2036 года и утвердить национальный план действий. При этом он выступил против избыточных запретов: вместо блокировки новых технологий необходимо обеспечить их безопасное развитие и применение в интересах страны.

Чем опасно бесконтрольное использование ИИ

Еще одну проблему президент увидел в росте возможностей автономных систем и ИИ-агентов. Такие технологии способны не только выполнять сложные задачи, но и многократно усиливать ошибки человека или последствия его недобрых намерений.

Путин предупредил, что искусственный интеллект может применяться для причинения вреда, в том числе в военной сфере и вопросах безопасности.

Отдельно глава государства упомянул увеличение числа кибератак с использованием нейросетей. По его словам, специалисты даже назвали октябрь 2026 года «черным октябрем» из-за резкого роста подобных инцидентов.

В этих условиях необходимо защищать критическую инфраструктуру, граждан и бизнес, не превращая меры безопасности в препятствие для технологического развития.

Почему сотрудники используют нейросети без разрешения начальства

Путин обратил внимание на то, что искусственный интеллект уже самостоятельно внедряется в рабочие процессы. Все больше сотрудников компаний и государственных учреждений используют нейросети для профессиональных задач, даже если руководство официально не разрешало применять такие инструменты.

Президент предупредил, что подобная практика, особенно при обращении к зарубежным моделям, создает риски утечки персональных данных, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности.

Остановить этот процесс одними запретами не получится. По мнению главы государства, организациям придется пересматривать привычные подходы к работе и перестраивать производственные процессы с учетом новых возможностей.

При этом ИИ должен не просто автоматизировать отдельные операции, а обеспечивать существенный рост эффективности. Для России, сталкивающейся с нехваткой трудовых ресурсов, такие технологии могут стать дополнительным инструментом развития экономики.

Путин призвал молодых разработчиков создавать технологии, которых еще нет

На конференции президент встретился со школьниками, студентами и молодыми специалистами, занимающимися искусственным интеллектом. Он выразил надежду, что новое поколение исследователей сможет выйти за рамки уже существующих решений и предложить принципиально новые разработки.

Путин подчеркнул, что именно создание технологий будущего станет важной задачей молодых ученых. Он также поблагодарил преподавателей и наставников, которые помогли участникам встречи заинтересоваться математикой, программированием и наукой.

За что президент призвал молодежь благодарить родителей

Отдельно Путин обратился к молодым специалистам с напоминанием о роли семьи в их профессиональном становлении. По его словам, родители помогли им заинтересоваться дополнительными занятиями, которые впоследствии стали основой для работы в сфере искусственного интеллекта.

Президент подчеркнул, что заставить ребенка заниматься наукой невозможно, но можно пробудить в нем интерес к новым знаниям.

«Вы <...> должны быть вечно благодарны вашим родителям», — обратился Путин к участникам встречи.

Он также отметил, что достижения детей становятся предметом особой гордости для взрослых. Полностью понять это, по словам главы государства, многие смогут, когда сами станут родителями и увидят в успехах собственных детей продолжение себя.

Почему значение учителя будет только возрастать

Путин отдельно остановился на будущем образования. По его мнению, распространение роботов и автономных технологий не уменьшит потребность в педагогах, а сделает их работу еще важнее.

Президент заявил о необходимости разработать для российской школы «дидактику XXI столетия». Учебный процесс, по его словам, должен быть ориентирован на самостоятельное мышление, умение задавать вопросы, анализировать информацию и аргументировать собственную позицию.

Кроме того, глава государства предложил подумать о поощрении педагогов, чьи ученики добиваются выдающихся результатов в сфере искусственного интеллекта и других передовых направлениях.

Какие перспективы Путин видит у искусственного интеллекта

Президент отметил, что возможности ИИ продолжат расширяться, а изменения в экономике и других отраслях могут приобрести революционный характер. При этом само по себе обладание передовыми технологиями еще не гарантирует стране технологического превосходства.

Россия намерена расширять применение искусственного интеллекта в экономике и повседневной жизни. Среди приоритетов Путин назвал развитие собственных фундаментальных моделей, защиту данных и подготовку квалифицированных специалистов.

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