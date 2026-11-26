Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Бангис Счастливый

Актер Бангис Счастливый, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», умер в возрасте 62 лет. О смерти РИА Новости сообщили в семье артиста.

«Да, к сожалению, его не стало», — сказал собеседник агентства.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание желудка.

«Он страдал от рака желудка», — отметил собеседник.

Прощание пройдет 28 ноября в 12:00 в похоронном доме «Память Бесконечна» в Санкт-Петербурге.

Бангис Счастливый родился 6 октября 1964 года. Именно это имя он получил при рождении, однако впоследствии стал Амаром Бангуром II. Его отец был родом из Гвинеи, мать — русская. Детство будущего артиста прошло в Тольятти. По собственным воспоминаниям, он оказался одним из первых темнокожих детей в городе и еще в юности стал местной знаменитостью.

Его биография не ограничилась актерской карьерой. Счастливый увлекался движением хиппи, занимался литературой и музыкой, выходил на сцену и снимался в кино. В 2021 году режиссер Иван Родин снял о нем документальный фильм «Счастливый» на базе Студии ВГИК. К тому времени артист уже отошел от актерской и концертной деятельности и работал над собственной «книгой жизни».

В кино Счастливый чаще появлялся в эпизодических ролях. Зрители могли видеть его в картине «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (1997), а также в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» (1999), «Убойная сила» (2000), «Ниро Вульф и Арчи Гудвин» (2001), «Ключи от смерти» и «Черный ворон».

Ранее стало известно о смерти еще одного актера из «Улиц разбитых фонарей». Артист Владимир Баранов умер в возрасте 70 лет.

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