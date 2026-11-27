Томас Маркл-старший предстанет перед судом по двум эпизодам

Отцу Меган Маркл, 82-летнему Томасу Марклу-старшему, официально предъявили обвинения. Федеральное жюри в США утвердило два эпизода по статье о хранении детской порнографии. Об этом сообщает UPI.

По данным следствия, Маркл-старший умышленно хранил 35-миллиметровые фотонегативы с детской порнографией. Речь идет о материалах, которые находились в складской ячейке в Лос-Анджелесе. В обоих эпизодах среди снимков было как минимум одно изображение ребенка младше 12 лет. Кроме того, среди вещей обнаружили две фотографии, где отец Меган запечатлен с обнаженными девочками.

Если вину докажут, Марклу-старшему грозит до 40 лет заключения.

Разбирательство началось после заявления его сына Томаса Маркла-младшего. Тот утверждал, что еще в июле нашел на компьютерах отца сотни изображений сексуального насилия над детьми. Снимки хранились на технике в доме Маркла-старшего на Филиппинах. Позже аналогичные материалы нашли среди имущества мужчины в США.

ФБР задержало Маркла 6 ноября. В тот же день он предстал перед судом, его отпустили под домашний арест в пансионате для престарелых во Флориде. Однако вскоре мужчину взяли под стражу: он нарушил условия, срезав электронный браслет на ноге.

В ноябре судебно-психиатрическая экспертиза выявила у 82-летнего Маркла легкое нейрокогнитивное расстройство и признаки симуляции проблем с памятью. Несмотря на это, его признали вменяемым и способным предстать перед судом. Сейчас обвиняемый остается под стражей. Предварительное заседание назначено на 1 декабря.

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