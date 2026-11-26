Путин объяснил школьнику из Индии, что из-за ИИ дети могут перестать запоминать

Искусственный интеллект (ИИ) может лишить школьников привычки думать самостоятельно и запоминать информацию. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с молодежью после пленарного заседания XI международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

«Есть такая угроза, что человек, особенно молодой, запоминать-то не захочет. Сидит там в компьютере, использует искусственный интеллект только для того, чтобы что-то написать, самому не думая, а просто воспроизвести то, что ему выдаст машина или ИИ-агент. И все, и достаточно», — отметил глава государства.

Президент высказался об этом в разговоре с индийским школьником Раулем Джоном Аджу. Ранее мальчик подчеркнул, что в школах детей важно учить рассуждать, а не просто заучивать информацию. Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что нейросети могут мешать самостоятельному обучению, если школьники будут использовать их только для получения готовых ответов.

В ответ Рауль предложил рассматривать ИИ как помощника, а не замену человеческому мышлению. Он сравнил нейросети с калькулятором: сначала нужно освоить базовые знания, а затем подключать технологии к учебе.

«Я думаю, что нужно сотрудничать с искусственным интеллектом. Такой симбиоз. [...] После того, как научимся основам арифметики, мы можем уже с пятого-шестого класса использовать калькуляторы. И таким образом искусственный интеллект на какой-то стадии можно подключать к процессу образования, когда вы уже достаточно образованы, понимаете основы. [...] Искусственный интеллект может вам помочь искать новые идеи, новые какие-то смыслы находить», — ответил школьник.

На конференции президент также подчеркнул, что развитие ИИ должно отвечать интересам России. По его словам, стране необходимо создавать собственные технологии, чтобы не зависеть от зарубежных решений и обеспечить стабильную работу важных систем.

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