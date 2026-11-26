Депардье предстанет перед судом за изнасилование актрисы Шарлотт Арну

Жерар Депардье окажется на скамье подсудимых. 26 ноября Парижский апелляционный суд отклонил жалобу защиты актера и оставил в силе решение о передаче дела об изнасиловании в уголовный суд, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Давида-Оливье Камински.

«На данном этапе он по-прежнему предстанет перед уголовным судом по эпизоду от 7 августа», — заявил юрист журналистам после заседания.

Суд сказал «да», но не во всем

Однако не все так однозначно для обвинения. По словам Камински, апелляционный суд постановил прекратить рассмотрение второго эпизода — того, который, по утверждению актрисы Шарлотт Арну, произошел 13 августа 2018 года. Защита Депардье в течение десяти дней изучит возможность подачи кассационной жалобы.

15 минут беседы и два нападения

Арну, которой на момент событий было 22 года, утверждает, что актер дважды изнасиловал ее в своем доме в Париже. По ее версии, Депардье — друг ее отца, и тот попросил его принять девушку и дать советы по актерской карьере. Беседа продлилась около 15 минут, после чего хозяин дома набросился на гостью. Через несколько дней она вернулась, чтобы потребовать объяснений, и, по ее словам, все повторилось.

Сам актер вину отрицает и настаивает, что интимная близость была по обоюдному согласию. В открытом письме Le Figaro в 2023 году он заявил, что никогда не совершал насилия над женщинами, а ситуацию с Арну объяснил так: «Она пришла ко мне сама, легкой походкой. А когда вышла, вдруг заявила, что ее изнасиловали».

При этом на предварительных слушаниях Депардье неожиданно обронил:

«Оглядываясь назад, думаю, что, может быть, согласия и не было. Возможно, я немного ошибся».

Камеры все видели, но не все слышали

Ключевым аргументом следствия стали записи камер в доме Депардье. Как утверждается, на видео попало около 90% событий, описанных Арну. Среди других доводов — показания гинеколога, осматривавшего девушку, и моральное преимущество актера над жертвой: разница в возрасте, дружба с ее родителями, статус и габариты. Депардье весит около 140 килограммов, а Арну в тот момент страдала анорексией. По мнению судьи, сопротивления она оказать не могла. Правда, камеры писали только видео, без звука, поэтому обе стороны трактуют произошедшее по-разному.

До 15 лет за один эпизод

Если вину докажут, Депардье грозит до 15 лет заключения. Сам он пока остается на свободе.

Условный срок уже есть

Это не первое дело против актера. В мае 2025 года суд в Париже признал его виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам на съемках фильма «Зеленые ставни» и приговорил к 18 месяцам условно. Судья тогда отметил, что артист «не понимает концепта согласия». В ноябре 2026 года Депардье отозвал апелляцию по этому делу, тем самым признав приговор, и публично извинился перед пострадавшими.

А 19 ноября стало известно еще об одной жалобе. Актриса из Восточной Европы, снимавшаяся в фильме «Спа», обвинила Депардье и писателя Мишеля Уэльбека в групповом изнасиловании. По ее словам, мужчины заманили ее в номер, повалили на кровать, и пока Уэльбек держал ее за руки, Депардье ее изнасиловал.

«Девушки сами хотели быть изнасилованными»

Скандалы сопровождают Депардье десятилетиями. В интервью журналу Film Comment в 1977 году он признался, что в юности участвовал в групповых изнасилованиях. Первое произошло, когда ему было девять лет, а всего их было столько, что он «сбился со счета».

«В этом не было ничего такого. Девушки сами хотели быть изнасилованными. Ну то есть, нет такого явления, как изнасилование. Девушки сами помещают себя в те ситуации, в которых хотят оказаться», — заявил тогда актер.

Когда эти слова всплыли в начале 1990-х и вызвали международный скандал, Депардье сначала назвал случившееся «частью его детства», а затем через адвоката заявил: «Мне жаль, но что было, то было». Позже он объяснил скандал неточностью перевода с французского на английский. Французские политики и кинематографисты тогда почти единогласно встали на его сторону, увидев корень проблемы в американском пуританстве.

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