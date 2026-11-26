Песков: ИИ помогает россиянам сформулировать свои проблемы на горячей линии

Искусственный интеллект на горячей линии помогает людям формулировать обращения и направляет их в нужные ведомства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым на полях XI международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

По словам представителя Кремля, цифровой помощник не только принимает звонки, но и помогает людям изложить свою проблему, особенно если они испытывают сильные эмоции и не могут четко сформулировать мысли. При этом собеседнику предоставляется возможность поговорить с машиной до 30 минут.

«Человек даже в принципе может не понять, что с ним разговаривает машина, но машина помогает человеку сформулировать его мысль. Иногда звонят люди, которые эмоционально не могут четко сформулировать, они расплываются и так далее, а машина помогает сформулировать мысль, укладывает в плотный текст и дает человеку где-то до 30 минут разговора», — объяснил Песков.

Кроме того, нейросеть научилась определять, к какому ведомству относится вопрос, и перенаправлять обращение по нужному адресу. По словам пресс-секретаря президента, за год возможности анализа поступающих запросов, в том числе с учетом регионов и ведомственной принадлежности, существенно расширились.

На международной конференции президент России Владимир Путин также говорил о рисках, связанных с нейросетями, технологической независимости страны и необходимости создания собственных моделей ИИ.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект способен незаметно влиять на убеждения людей, усиливать ошибки и создавать угрозы безопасности. Поэтому России необходимо развивать отечественные технологии, обучать модели на достоверных данных и готовить новых специалистов.

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