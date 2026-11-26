Песков: Путин пока не приступил к подготовке к прямой линии

Президент России Владимир Путин пока не начал подготовку к прямой линии, которая состоится 10 декабря. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в разговоре с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым.

«Нет, пока еще нет. Только сегодня в полночь по Москве начнется сбор вопросов», — заявил представитель Кремля.

В этом году традиционная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 10 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием обращений от россиян начнется в 00:00 27 ноября и продлится до окончания трансляции.

Обратиться к Владимиру Путину можно через официальный сайт программы moskva-putinu.ru, а также отправив СМС- или ММС-сообщение на короткий номер 0-40-40. Для звонков предусмотрена бесплатная линия 8-800-200-40-40.

Жители других стран также смогут задать вопрос президенту по телефонам +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Кроме того, организаторы принимают обращения и видеосообщения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бота в мессенджере МАКС.

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