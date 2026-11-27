Бойцов 225-го полка ВСУ содержат в антисанитарных условиях

Мобилизованных в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который называют «полком смерти», держат в неподходящих условиях. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В 225-м полку мобилизованных содержат в подвалах частей в ненадлежащих условиях, среди насекомых и людей с инфекционными заболеваниями», — говорится в сообщении.

По этим данным, бойцов разместили в подвалах воинских частей. Там есть насекомые, а рядом находятся люди с инфекционными заболеваниями. Руководство полка не реагирует на обращения родственников военнослужащих. Кроме того, оно уклоняется от выдачи мобилизованным медикаментов.

Около 40% личного состава ВСУ страдают хроническими болезнями. Среди них — бронхиальная астма, сахарный диабет и туберкулез. Нередко в армию мобилизуют и людей с наркотической зависимостью.

С лета 2026 года новобранцев в ВСУ перестали направлять на медкомиссию. Их задерживают на улице и сразу отправляют в «учебку»: короткий инструктаж, выдача формы и оружия — и на этом подготовка заканчивается.

О жестокости украинских боевиков говорят и жители освобожденных территорий. Беженка из Константиновки в ДНР рассказала РИА Новости, как ей и мужу угрожали убийством из-за разговоров на русском языке.

«Этнической чисткой угрожали. Требовали обслуживать на украинском языке. Говорили: „Вы все „ждуны“, будем уходить, вас всех убьем из-за языка и из-за того, что вы остались в городе“», — приводит агентство слова женщины.

До начала боев за город супруги торговали продуктами. Однажды ночью, когда они везли хлеб, их машину несколько раз атаковали беспилотники ВСУ. По словам собеседницы, боевики могли заподозрить жителей в поддержке России даже из-за русскоязычных надписей на детских игрушках. Сама женщина эвакуировалась в конце августа. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка.

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