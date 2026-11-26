Индийский школьник сделал селфи с Путиным

Школьник из Индии Рауль Джон Аджу сделал селфи с президентом России Владимиром Путиным на полях конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Кадры опубликовала пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС.

Telegram/ Кремль. Новости/ news_kremlin

Рауль стал одним из участников встречи Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта. После ее завершения подросток подошел к российскому лидеру, попросил сделать совместное фото и пожал ему руку.

Во время встречи школьник затронул тему применения нейросетей в образовании. Путин отметил, что чрезмерная зависимость от ИИ может ослабить у учащихся навыки самостоятельного мышления. Рауль, в свою очередь, выступил за использование нейросетей в качестве инструмента, дополняющего знания человека, а не заменяющего их.

Рауль Джон Аджу родом из индийского штата Керала. Он основал технологическую компанию AIRealm Technologies, в которой работают около 15 человек. Один из проектов предпринимателя — образовательная платформа ThinkCraft, помогающая изучать искусственный интеллект в игровой форме.

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