Кардиолог Морякова: регулярные подъемы по лестнице повышают сахар в крови

Распространенный тезис о том, что одна минута подъема по лестнице снижает уровень сахара в крови почти на половину, не соответствует действительности. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-кардиолог Юлия Морякова.

Она опровергла миф с помощью результатов проведенного эксперимента с участием 30 взрослых без сахарного диабета. Добровольцы выпивали раствор глюкозы, но оказалось, что его уровень менялся и без нагрузки, и после нее. При этом эксперт отметила, что во втором случае прирост был на 40% меньше.

Морякова пояснила, что при сокращении мышцы забирают из крови больше глюкозы, но насколько сильно упадет сахар, зависит от разных вещей: что человек ел, какой у него был уровень до нагрузки, какие лекарства он принимает и как он двигается.

По словам кардиолога, если подниматься очень быстро и напряженно, глюкоза может ненадолго вырасти. Организм в ответ на сильную нагрузку выбрасывает гормоны стресса, и они повышают ее уровень.

Врач подчеркнула, что лестница увеличивает частоту сердечных сокращений, улучшает выносливость и повышает верхнее артериальное давление, но она не заменит полноценной тренировки или лечения диабета. Быстрые подъемы без подготовки опасны при неконтролируемой гипертонии, нестабильной стенокардии и нарушениях ритма. В зоне риска находятся люди с диабетом на инсулине — процедуры грозят гипогликемией.

Эксперт рекомендует здоровым людям начинать с одного лестничного пролета в спокойном темпе и смотреть, как организм переносит нагрузку. Она также призвала не гнаться за количеством этажей или временем.

Морякова рекомендует во время подъема говорить фразами — если на них не хватает дыхания, то следует снизить темп. При подъеме лучше держаться за перила, не прыгать через ступеньки и совершать движение без тяжелого багажа.

Для людей с низкой физической подготовкой или нарушениями равновесия подойдут более безопасные виды активности. Врач сообщила, что им лучше заняться ходьбой по ровной поверхности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.