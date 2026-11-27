Бразильский врач пытал свою невесту молотком и заставлял есть волосы

В Бразилии 40-летний врач Диогу Андре Рибейру Гомес оказался за решеткой после того, как его невеста рассказала о чудовищных издевательствах. Мужчина избивал женщину, истязал ее и силой удерживал в доме. Об этом пишет Metropoles.

24 ноября в полицию позвонила подруга пострадавшей. Она рассказала, что за закрытыми дверями творится нечто страшное. Сотрудники приехали по адресу и освободили женщину, которая работает в местной муниципальной администрации. Сам жених исчез буквально за несколько минут до появления стражей порядка.

На допросе бразильянка описала настоящий кошмар. Мужчина бил ее кулаками и молотком, кусал. А еще заставлял сбривать собственные волосы, сжигать их и есть. Все это продолжалось, пока женщина не оказалась в руках полиции.

На поиски подозреваемого ушло чуть больше суток. Вечером 25 ноября его нашли в гостинице города Наки в соседнем штате Минас-Жерайс. Задержать помог обмен информацией между полицейскими двух регионов. Теперь Гомесу предстоит ответить за избиение, пытки и незаконное лишение свободы.

Похожий случай произошел в мире шоу-бизнеса. Беременная возлюбленная рэпера Kizaru (Олег Нечипоренко) Екатерина Плучевская обвинила его в избиении. Девушка опубликовала медицинские документы, в которых, как пишет StarHit, зафиксированы следы физического насилия. Позже она добавила, что у нее диагностирован перелом таза. Плучевская обратилась в полицию Испании, где музыкант живет больше десяти лет.

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