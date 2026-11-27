Алсу продолжает стричь волосы еще короче и не хочет останавливаться

Долгие годы поклонники привыкли видеть заслуженную артистку России Алсу с роскошными длинными волосами. Эта деталь стала практически неотъемлемой частью ее образа — от первых музыкальных успехов до семейной жизни с бизнесменом Яном Абрамовым. После развода певица решила не отказывать себе в удовольствии экспериментировать с внешностью и, похоже, вошла во вкус.

На премии Voice Man Awards артистка призналась корреспонденту 5-tv.ru, что в последнее время регулярно экспериментирует с длиной волос. Весной 2026 года Алсу впервые за долгое время решилась на заметную смену имиджа и сделала удлиненное каре. Но на этом преображение не закончилось: осенью стрижка стала еще короче.

По словам исполнительницы, решение продолжить эксперименты пришло не сразу. Сначала новая прическа ей очень понравилась, но затем, посмотрев на собственную фотографию, певица поняла, что хочет пойти еще дальше.

«Я постриглась каре и такая: „Ой, классно, мне нравится“. Посмотрела на себя на фотографию и думаю, что что-то не то. Надо еще короче. Сейчас мне все нравится», — поделилась Алсу.

При этом радикально менять внешность артистка пока не готова. Стрижка «под мальчика» кажется ей слишком смелым решением. Сейчас певица довольна результатом и намерена некоторое время сохранить новую длину.

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