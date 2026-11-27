Тарасов и Костенко хотят сыграть вторую свадьбу с русскими традициями

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга, модель Анастасия Костенко, планируют снова сыграть свадьбу. О планах устроить пышное торжество в русских традициях пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мазерати».

Инициатором нового торжества стала сама Анастасия, а спортсмен поддержал эту идею. Супруги решили устроить праздник через год. Модель подчеркнула, что мечтает о церемонии с традиционными обрядами.

«Анастасия хочет очень, значит, надо сделать», — пояснил Дмитрий Тарасов.

На празднике не обойдется без каравая, хлеба и соли. Футболист с улыбкой согласился со всеми задумками жены.

История этой пары завязалась в тот момент, когда Тарасов со скандалом разводился с телеведущей Ольгой Бузовой. На Анастасию тогда обрушился шквал хейта — поклонники экс-супруги обвиняли модель в разрушении чужого брака, хотя сами влюбленные эти слухи опровергали.

В декабре 2017 года футболист сделал Костенко предложение, а уже в январе 2018-го они расписались в Москве. Позже пара закрепила союз в Новоспасском монастыре и устроила пышный банкет для близких.

За прошедшие годы семья заметно выросла: звездные родители воспитывают четверых детей. В июле 2018-го родилась Милана, в феврале 2020-го — Ева, в октябре 2021-го — сын Алексей, а в феврале 2024 года на свет появился младший Ярослав.

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