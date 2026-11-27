Прохор Шаляпин ляжет в Кремлевскую больницу на обследование

Прохор Шаляпин не будет отмечать день рождения: вместо праздника он ляжет в Кремлевскую больницу на полное обследование. Об этом певец рассказал на премии Voice Man Awards.

«К Новому году я вообще не готовлюсь. День рождения у меня скоро, я его не отмечаю. Я буду в этом году лежать в Кремлевской больнице на чекапе», — заявил артист.

По его словам, причиной стало переутомление, а саму больницу он считает лучшей в стране.

«Это самая лучшая в стране больница — Кремлевская, ЦКБ».

День рождения для Шаляпина — единственный день, который он закрыл от всего. На праздник его приглашали сразу на пять мероприятий, но от всех он отказался. Певец признался, что не любит свой праздник, и пошутил, что люди странно радуются, становясь на год ближе к могиле.

Отдельно артист высказался о критике в свой адрес. По его словам, ему важно только собственное состояние, а не чужие оценки:

«Мне плевать, что они расценивают. Мне главное, чтобы мне было хорошо. Я об этом все время говорю».

Шаляпин подчеркнул, что ни у кого не просит денег в долг и ничего не требует:

«Живу своей жизнью. Деньги на счет свои складываю, гонорары повышаю, но мне же платят. Поэтому, извините, какие могут быть вопросы?»

Он также отметил, что платит большие налоги, хотя, по его мнению, государство не вернет их в виде пенсии. При этом Шаляпин назвал себя добрым человеком и заявил, что хочет, чтобы все жили в достатке, изобилии и с будущим. Именно поэтому, по его словам, он не идет в депутаты.

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