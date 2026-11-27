Теперь не нарушает: Тарасов признался, почему перестал лихачить за рулем
При этом у футболиста обнаружили почти 120 штрафов только за последние два месяца.
Фото, видео: Терещенко Михаил/ТАСС; 5-tv.ru
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Тарасов отказался от лихачества на дорогах ради семьи и детей
Футболист Дмитрий Тарасов покончил с лихачеством на дорогах. Об этом спортсмен заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мазерати».
«Сейчас как-то успокоился уже. Возраст не тот, и дети, семья, ответственность, поэтому я как-то уже успокоился», — объяснил перемены Тарасов.
Спортсмен не стал лукавить и честно признался: иногда все же он может нарушить правила, но только не тогда, когда в машине есть дети.
«С детьми точно не нарушаю», — подчеркнул он.
К слову, поводов «успокоиться» у Дмитрия действительно предостаточно. Вместе с супругой, моделью Анастасией Костенко, он воспитывает четверых детей. В июле 2018 года родилась Милана, в феврале 2020-го — Ева, в октябре 2021-го — Алексей, а в феврале 2024 года семья пополнилась Ярославом.
При этом ранее у футболиста обнаружили 56 штрафов на общую сумму 61 250 рублей. Также у спортсмена числилось 59 неоплаченных проездов по платным дорогам на 45 610 рублей. В общей сложности у Тарасова было 115 задолженностей на сумму 106 860 рублей.
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