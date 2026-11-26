Возмущения пройдут с перерывами на несколько часов.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 начнется в ночь на 27 ноября
В ночь на пятницу, 27 ноября, Землю накроет магнитная буря. О надвигающемся на планету космическом всплеске сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).
Ученые прогнозируют начало магнитной бури в полночь по московскому времени: сперва она будет слабой, на уровне G1. Передышка произойдет примерно в 03:00, но уже через три часа возмущения активизируются до прежнего уровня.
Специалисты подчеркнули, что очередной всплеск бури продлится несколько часов. В представленном на сайте прогнозе уточняется, что к 12:00 мск магнитосфера окончательно успокоится.
В Лаборатории также добавили, что вероятность появления магнитной бури ночью 27 ноября составляет 60%. При этом ученые уверяют, что следующие два дня пройдут без серьезных потрясений.
Эксперты 17 ноября предупреждали россиян о непродолжительной магнитной буре уровня G1. После нескольких дней затишья на Солнце сотрудники заявляли о слабых возмущениях в космосе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 16 нояб
- Затишья не ждать? Прогноз магнитных бурь на 17 ноября
- 12 окт
- Магнитная буря возвращается: прогноз на 13 и 14 октября
- 8 окт
- Земля под ударом: на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с конца лета
- 7 окт
- Солнце резко активизировалось: Земле грозят заметные магнитные бури
- 23 сент
- «Отрывы крупных протуберанцев»: ученые допустили мощные вспышки на Солнце
- 22 сент
- Землю накроет поток солнечного ветра: когда ждать магнитную бурю
- 16 сент
- Неспокойные дни для метеозависимых: магнитная буря накроет Землю 17 сентября
- 15 сент
- Солнце не дремлет: Землю ждет новая магнитная буря
- 15 сент
- Можно расслабиться? Что ждет метеозависимых 15 сентября
- 8 сент
- «Уже регистрируется»: началась первая магнитная буря осени
79%
Нашли ошибку?