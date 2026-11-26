ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 начнется в ночь на 27 ноября

В ночь на пятницу, 27 ноября, Землю накроет магнитная буря. О надвигающемся на планету космическом всплеске сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

Ученые прогнозируют начало магнитной бури в полночь по московскому времени: сперва она будет слабой, на уровне G1. Передышка произойдет примерно в 03:00, но уже через три часа возмущения активизируются до прежнего уровня.

Специалисты подчеркнули, что очередной всплеск бури продлится несколько часов. В представленном на сайте прогнозе уточняется, что к 12:00 мск магнитосфера окончательно успокоится.

В Лаборатории также добавили, что вероятность появления магнитной бури ночью 27 ноября составляет 60%. При этом ученые уверяют, что следующие два дня пройдут без серьезных потрясений.

Эксперты 17 ноября предупреждали россиян о непродолжительной магнитной буре уровня G1. После нескольких дней затишья на Солнце сотрудники заявляли о слабых возмущениях в космосе.

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