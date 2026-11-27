Силач из Дагестана протащил зубами 125-тонный тепловоз и побил мировой рекорд

Дагестанский атлет Омар Ханапиев установил новый мировой рекорд, протащив зубами тепловоз весом 125 тонн. Об очередном достижении спортсмена сообщили в пресс-службе Министерства спорта республики.

«Легендарный дагестанский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Омар Ханапиев вновь удивил своими возможностями. На этот раз он протащил зубами тепловоз весом 125 тонн на расстояние 15 метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для Ханапиева это уже 68-й мировой рекорд. Он побил свое достижение 2000 года, когда зубами сдвинул 120-тонный тепловоз на семь метров. В этот раз средство оказалось тяжелее, а дистанция увеличилась в два раза.

После очередного рекорда дагестанец взялся за электровоз массой 180 тонн. Мужчина протянул его на те же 15 метров. Сам Ханапиев заявил, что чувствует себя прекрасно.

«Все зубы на месте. Решил проверить себя спустя рад, что удалось установить 68-й рекорд», — сказал спортсмен, добавив, что посвятил свой успех «всем народам».

На достигнутом силач останавливаться не планирует. Дагестанец намерен до конца года превзойти еще одно достижение — протащить зубами судно весом пять тысяч тонн в махачкалинском порту.

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