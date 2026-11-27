Чиновники годами контролировали семью с 11 детьми, но не предотвратили трагедию

Новые подробности страшной трагедии в Вологде, которая вызвала огромный общественный резонанс. Родителей пятилетней девочки, умершей от голода, задержали. Еще десять ее братьев и сестер сейчас в больнице. И теперь следователям предстоит выяснить, почему никто из тех, кто обязан был контролировать условия жизни детей, вовремя не вмешался. Александра Мостовая продолжит.

— У меня никогда вес дети не теряли.

— То есть вы не обращались за помощью?

— Нет.

Первые кадры допроса Веры и Николая Соболевых. Многодетных родителей из Вологды, которые морили голодом родных детей. Их пятилетняя дочь Маша умерла от истощения и обезвоживания. Еще десять детей доставлены в больницу, один из них в реанимации.

— Вы как оцениваете свою причастность к совершенному преступлению?

— Я не знаю. Я отвратительная мать, — призналась Вера.

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении родителей и органов опеки, которые не приняли никаких мер. История шокирует подробностями. Вот фото из квартиры: на двери в детскую нет ручки, она закрывается снаружи на щеколду. Вероятно, детей запирали и морили голодом. Погибшую Машу в истощенном состоянии обнаружили на нижнем ярусе кровати. А на верхнем ярусе без сознания был семилетний брат, которого врачам удалось спасти.

В этом доме многодетная семья проживала много лет. Все ютились в трехкомнатной квартире. И именно сюда врачи скорой помощи приехали за истощенными детьми.

Семья исправно получала пособия — более 200 тысяч рублей ежемесячно. На что уходили деньги — неизвестно. Почему органы опеки не обратили внимания на происходящее — тоже загадка, ведь семья уже много лет на учете.

«Недоработка в данном случае органов опеки. Соответствующих, которые семью, я так понял, наблюдали, но, видимо, делали это недостаточно эффективно. Система должна работать, система должна выявлять детей в социально опасном положении, в том числе и изымать», — отметил Алексей Куринный, зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Соседи семейной пары знали о проблемах. Говорили, что дети не ходили в садик и поликлинику, пропускали уроки в школе. Матери, похоже, стало не до них.

«У Веры проблемы со здоровьем начались недавно. Я вот, да, вот я, ну, конечно, столько вот она еще молодая начала рожать, столько каждый год по ребенку», — рассказали соседи.

Семью Соболевых сложно назвать благополучной. Долги на 500 тысяч, половина из них — за коммуналку. Работал только Николай. Был водителем, но год назад сел за руль пьяным и устроил аварию. Пострадал ребенок. Отделался условным сроком.

«Он был в невменяемом состоянии, так он помочь ничем не мог. Он еле на ногах стоял. Когда собрались люди, люди просто ему сказали: „Уйди и сядь в машину, не мельтиши“», — рассказала Инна Гладышева, мать пострадавшего мальчика.

Если семья на учете — опека обязана работать на опережение. Не просто приходить с проверками, а видеть риск: голод, антисанитарию, пропуски школы. Проверять условия жизни. Реагировать на сигналы от соседей и учителей. А если дети голодают — изымать, не дожидаясь трагедии. В январе 2025 года в Вологде проверяли, как соцслужбы работают с семьями с детьми до года. Комиссия изучала, как защищают малышей.

«Мы пока не знаем, как часто они бывали в этой семье. И делали ли они для нее что-то. Мы только имеем факт смерти ребенка. И по этому факту, конечно, есть вопросы к органам опеки и их родителям», — объяснила Ольга Леткова, председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.

«Известия» направили запрос в Управление опеки и попечительства администрации Вологды. На момент выхода материала в эфир ответа нет. В мэрии сейчас проходят обыски — в городской комиссии по делам несовершеннолетних.

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