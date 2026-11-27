Лариса Долина спела песню «Погода в доме» перед Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Лариса Долина решила не ограничиваться российской сценой и отправилась в Пхеньян. Народная артистка России выступила перед лидером КНДР Ким Чен Ыном и его супругой Ли Соль Чжу. Среди композиций, которые услышала северокорейская публика, оказалась и знаменитая «Погода в доме». Зал встретил российских исполнителей аплодисментами, а сам Ким Чен Ын после концерта поднялся на сцену, чтобы поблагодарить музыкантов.

Музыкальный вечер состоялся в Пхеньянском оперном театре и был приурочен к XIII заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Вместе с Долиной выступил Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова. В его исполнении прозвучали «Калинка», «Катюша», «Вдоль по Питерской» и «Камаринская».

Сама певица представила слушателям композиции «Погода в доме», «Стена» и «Счастья тебе, Земля моя!». После завершения концерта Ким Чен Ын пообщался с артистами и лично поблагодарил их за выступление. Как подтвердил директор Долиной Сергей Пудовкин, певице также удалось пообщаться с лидером КНДР.

Поездка в Северную Корею состоялась на фоне недавнего заявления артистки о паузе в концертной деятельности. 11 ноября после выступления в Коломне Долина сообщила, что временно отказывается от сольных гастрольных туров. Певица объяснила решение необходимостью подготовить новую программу, заняться театральными постановками и уделить больше внимания ученикам.

Однако речь не идет о полном прекращении выступлений: ранее директор артистки уточнял, что запланированные корпоративы, фестивали и другие мероприятия состоятся.

К слову, Долина уже не впервые выступает в Северной Корее. В 1988-м году она гастролировала на восточном побережье страны, а в 2009-м дала сольный концерт в Пхеньяне в рамках «Праздника солнца».

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