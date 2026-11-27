Евросоюз хочет разделить счет за Украину, чтобы не потерять несогласных

И все равно Евросоюз хочет давать Украине деньги ежегодно: сумма до ста миллиардов евро заложена в проект семилетнего бюджета ЕС. Правда, согласовать его пока не получается: дебаты, которые сегодня весь день продолжались в Брюсселе, пока ни к чему не привели. Корреспондент «Известий» Максим Прихода обо всем подробнее.

Они обещали — бойню. Так аналитики описывали дебаты на слушаниях по семилетнему бюджету ЕС. А заодно по финансированию Украины.

«Украина с начала конфликта прямо или косвенно получила 520 миллиардов евро. Мы каждый год будем платить Украине 135 миллиардов евро? И до каких пор?» — заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

Противников топить европейскими деньгами пламя конфликта минимум четверо. Словакия, Венгрия, Болгария и Чехия! Евробюрократы решились на хитрость. Разделить полагающиеся Украине миллиарды на две кучки. Чтобы в ту, что на войну, страны-пацифисты могли не скидываться. Болгария поверила.

«Мы разделим кредит в размере 45 миллиардов: на военную составляющую — 25 миллиардов, и невоенная — 20 миллиардов. В ней Болгария и примет участие», — сообщили в Reuters.

Вместе с этим Европа отчаянно готовится участвовать — не только деньгами.

Прямо сейчас проходят учения ВВС в Финляндии. В маневрах участвуют более 40 самолетов и более четырех тысяч военнослужащих из Финляндии, Швеции, Франции, Нидерландов, Британии и США. И в этом контексте — отнюдь не рядовой — выглядит проверка британских резервистов: 100 тысяч человек получили письма из военкоматов.

«Письма, адресованные бывшим военнослужащим всех трех видов вооруженных сил, содержали просьбу обновить контактные данные и предоставить информацию о нынешнем месте работы и профессиональных навыках».

На этом фоне вышло большое интервью Джареда Кушнера — одного из двух ключевых переговорщиков администрации Трампа по украинскому урегулированию. В нем он называет Путина гроссмейстером политики, рассуждает о том, что украинский кризис — следствие ошибок предыдущих администраций, делится позициями сторон. Но главное — называет вещи своими именами!

«Эта война в определенной степени ограничена территорией Украины, но фактически она превратилась в прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. И достаточно небольшого просчета, чтобы произошла масштабная эскалация», — заявил Джаред Кушнер.

Те, кто эту кашу заварил, — то есть администрация бывшего президента США, — теперь просто телеэксперты. И они продолжают старую песню: мол, ручки — вот они! Кирби — бывший пресс-секретарь Пентагона — в гостях у той самой Псаки недоумевает: какие такие прокси?! Псаки едва успевает кивать!

«Меня действительно задело, Джим, то, что он сказал об опосредованной войне. Мол, Европа ведет здесь войну против России чужими руками. Но это совершенно не соответствует действительности», — заявил Джон Кирби в эфире программы Джен Псаки.

И пока действующая американская администрация, стремясь этот конфликт завершить, отстраняется от помощи Украине, Европа берет командование на себя. И теперь это ее прокси-война. Пока еще — прокси.

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