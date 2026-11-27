Путин увидел танцующих андроидов и обсудил замену людей нейросетями

Технологии, которые уже сегодня меняют сценарий завтрашнего дня, представили Владимиру Путину. Глава государства отметил, что в ряде сфер искусственный интеллект сможет заменить специалистов среднего звена. Но принципиально важно, какие ценности будут заложены в основу самих нейросетей. Как превратить масштабный технологический вызов в конкурентное преимущество — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

— Грин, принеси-ка мне зеленую термокружку, — попросил андроида корреспондент.

— Зеленая теморкружка соро будет у вас, — ответил робот.

Раньше технологические революции измерялись десятилетиями. Теперь — месяцами. Еще на прошлогодней конференции обсуждалось то, что сейчас стало реальностью.

Андроиды на сцену пленарного заседания вышли раньше президентов. Балет с живыми танцорами.

«Я вот подумал, если в следующем году ему придется заполнять паузу, то он (робот. — Прим. ред.) сам со своим помощником Грином и станцует, и сальто сделает, и, может, фляк нам покажет», — предложил Путин.

Задача — чтобы искусственный интеллект был повсеместным. И сейчас важно не допустить, чтобы кто-то использовал нейросети против России.

«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили: когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах», — отметил Путин.

Поэтому так важно поддержать наши ИИ-модели.

«Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей. Формирует их сознание и ценностный код», — подчеркнул президент.

А вот как будем лидировать в сфере ИИ — спросили профильного министра. Он, кажется, пытался закрыться от нас планшетом. Аналоговым.

—Как будем догонять лидеров?

— Мы догоняем активно. Будем массово внедрять, будем поддерживать российские модели, — ответил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Внедрение идет. На практике. Искусственный интеллект активно участвует в подготовке к «Итогам года с президентом».

«Он нам добавил где-то несколько сотен постов операторских для приема звонков. Машина помогает сформулировать мысль, укладывает в плотный текст и дает человеку где-то до 30 минут разговора», — рассказал Дмитрий Песков.

Грани развития искусственного интеллекта уже после пленарного заседания лидеры России и Казахстана обсудили на встрече с молодыми талантами в области нейросетей. Это им предстоит сделать ИИ повседневностью. Вот этот парень из Индии — вундеркинд: на его счету более 15 инструментов для нейросетей. Еще школьником компьютерный гений создал свою IT-компанию.

«Есть такая угроза, что человек, особенно молодой человек, и запоминать-то не захочет. Использует искусственный интеллект только для того, чтобы что-то написать, самому не думая», — отметил Владимир Путин.

«Искусственный интеллект на какой-то стадии можно подключать к процессу образования, когда вы уже достаточно образованы, понимаете основы, понимаете, как можно учиться, как запоминать. Но искусственный интеллект может вам помочь искать новые идеи», — объяснил Рауль Джон Аджу, руководитель технологической компании и создатель образовательной платформы по освоению ИИ (Индия).

Гонка искусственных интеллектов — это еще и гонка в энергетике. Уже подсчитано: через три года все мировые дата-центры будут потреблять больше, чем вся Япония.

«Только атомная энергетика дает огромную гигаваттную мощность на минимальных площадях в моменте и, как говорится, 24 на 7, без учета солнца, ветра и других внешних факторов», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

И все эти преимущества надо использовать. Кто владеет ИИ, тот определяет контуры будущего.

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