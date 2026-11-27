Ведущая финансовых новостей разрыдалась прямо в эфире из-за обвала биржи

Биржевые сводки в Южной Корее неожиданно превратились в настоящую драму! Падение фондового рынка оказалось настолько эмоциональным событием, что даже ведущая финансовых новостей не смогла сохранить самообладание и расплакалась прямо в эфире.

Ведущая сообщила о резком снижении котировок и предположила, что рынок может упасть еще ниже.

Любопытно, что еще за несколько минут до этого телеведущая призывала инвесторов сохранять хладнокровие и не совершать необдуманных сделок. Многие зрители предположили, что так эмоционально девушка отреагировала, потому что могла и сама потерять крупную сумму на обвале фондового рынка. Другие же решили, что журналистка настолько прониклась переживаниями инвесторов, что просто не смогла сдержать слез.

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