Чешская балерина Марта Дроттнерова умерла в возрасте 85 лет

Одна из самых известных балерин Чехии и экс-прима Национального театра страны Марта Дроттнерова умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В заявлении говорится, что Дроттнерова принадлежала к числу самых значимых мастеров чешского балета второй половины ХХ века, а ее уход стал большой потерей. Артистка своими достижениями на мировой арене внесла весомый вклад в продвижение местной танцевальной культуры за рубежом.

«Со смертью Марты Дроттнеровой чешский балет потерял одну из своих величайших личностей. Ее имя остается неотъемлемой частью истории Национального театра, сцену которого она создавала на протяжении более трех десятилетий», — сказано в тексте.

Дроттнерова появилась на свет 26 августа 1941 года в поселке Квасице на востоке Чехии. Ее карьера началась в 17 лет — в этом возрасте она исполнила партию Катерины в чехословацкой премьере балета Сергея Прокофьева «Каменный цветок». Через год артистка вошла в труппу Национального театра Чехии. В 20 лет Марта стала триумфатором балетного конкурса в Бразилии.

Важным этапом в ее жизни стала стажировка в Москве под руководством представителей русской балетной школы. В 1962 году Дроттнеровой выпала честь выступить на сцене Большого театра — она исполнила партию Марии в «Бахчисарайском фонтане».

В дальнейшем творческая география балерины заметно расширилась. Она участвовала в гастролях по странам Европы и на Кубе, а также сотрудничала с французской труппой Les Grands Ballets classiques de France. Особого признания заслужило ее двойная партия Одетты и Одилии в «Лебедином озере».

После завершения карьеры Дроттнерова посвятила себя педагогике и репетиционной работе. Она преподавала на кафедре танца в пражской Академии музыкальных искусств, а также выступала в роли балетмейстера‑репетитора в Национальном театре Чехии.

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